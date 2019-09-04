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"الشؤون الصحية المدرسية" تعتمد 160 عيادة للطلاب والطالبات في الرياض

"الهاجري" يدعو إلى غسل وتعقيم خزانات المياه وتهيئة المقصف المدرسي

اعتمدت إدارة الشؤون الصحية المدرسية للعام الدراسي الحالي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، التأثيث الطبي لأكثر من 160 عيادة صحية مدرسية في بعض المجمعات والمدارس الحكومية في الرياض.

وقال مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري: هذه الخطوة تعد المرحلة الأولى من هذا البرنامج، حيث تتطلع إدارة الشؤون الصحية المدرسية إلى مضاعفة عدد العيادات في مدارس تعليم الرياض.

وأهاب الدكتور "الهاجري" بقادة المدارس للبنين والبنات من خلال مرحلة التهيئة والاستعداد؛ لبدء العام الدراسي الحالي، خلال زيارات مشرفي ومشرفات الشؤون الصحية المدرسية للمدارس، بمتابعة سلامة وصحة البيئة المدرسية، وإعداد وتهيئة العيادة المدرسية، وغسل وتعقيم خزانات المياه وتهيئة المقصف المدرسي، إضافة إلى تكليف المرشدين والمرشدات الصحيين.

وشدّد على ضرورة تفعيل البرنامج الوزاري المركزي "نور" للصحة المدرسية ومتابعة مدخلاته بانتظام، وتنفيذ خطة البرامج المعتمدة من اللجنة الوطنية للصحة المدرسية للعام الدراسي الجديد، والحث على إعداد وتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرسية الصحية.

وأشار إلى أن جهود إدارة الشؤون الصحية المدرسية تتضمن إعداد وتنفيذ البرامج الصحية والدورات والندوات والمحاضرات والمعارض الصحية لتشمل جميع منسوبي ومنسوبات المدرسة من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي الشامل للطلاب والطالبات لعموم المراحل الدراسية خلال العام الدراسي الحالي في مرحلته الثالثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الصحية المدرسية" تعتمد 160 عيادة للطلاب والطالبات في الرياض
سبق

اعتمدت إدارة الشؤون الصحية المدرسية للعام الدراسي الحالي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، التأثيث الطبي لأكثر من 160 عيادة صحية مدرسية في بعض المجمعات والمدارس الحكومية في الرياض.

وقال مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري: هذه الخطوة تعد المرحلة الأولى من هذا البرنامج، حيث تتطلع إدارة الشؤون الصحية المدرسية إلى مضاعفة عدد العيادات في مدارس تعليم الرياض.

وأهاب الدكتور "الهاجري" بقادة المدارس للبنين والبنات من خلال مرحلة التهيئة والاستعداد؛ لبدء العام الدراسي الحالي، خلال زيارات مشرفي ومشرفات الشؤون الصحية المدرسية للمدارس، بمتابعة سلامة وصحة البيئة المدرسية، وإعداد وتهيئة العيادة المدرسية، وغسل وتعقيم خزانات المياه وتهيئة المقصف المدرسي، إضافة إلى تكليف المرشدين والمرشدات الصحيين.

وشدّد على ضرورة تفعيل البرنامج الوزاري المركزي "نور" للصحة المدرسية ومتابعة مدخلاته بانتظام، وتنفيذ خطة البرامج المعتمدة من اللجنة الوطنية للصحة المدرسية للعام الدراسي الجديد، والحث على إعداد وتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرسية الصحية.

وأشار إلى أن جهود إدارة الشؤون الصحية المدرسية تتضمن إعداد وتنفيذ البرامج الصحية والدورات والندوات والمحاضرات والمعارض الصحية لتشمل جميع منسوبي ومنسوبات المدرسة من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي الشامل للطلاب والطالبات لعموم المراحل الدراسية خلال العام الدراسي الحالي في مرحلته الثالثة.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
01:21 PM

"الشؤون الصحية المدرسية" تعتمد 160 عيادة للطلاب والطالبات في الرياض

"الهاجري" يدعو إلى غسل وتعقيم خزانات المياه وتهيئة المقصف المدرسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمدت إدارة الشؤون الصحية المدرسية للعام الدراسي الحالي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، التأثيث الطبي لأكثر من 160 عيادة صحية مدرسية في بعض المجمعات والمدارس الحكومية في الرياض.

وقال مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري: هذه الخطوة تعد المرحلة الأولى من هذا البرنامج، حيث تتطلع إدارة الشؤون الصحية المدرسية إلى مضاعفة عدد العيادات في مدارس تعليم الرياض.

وأهاب الدكتور "الهاجري" بقادة المدارس للبنين والبنات من خلال مرحلة التهيئة والاستعداد؛ لبدء العام الدراسي الحالي، خلال زيارات مشرفي ومشرفات الشؤون الصحية المدرسية للمدارس، بمتابعة سلامة وصحة البيئة المدرسية، وإعداد وتهيئة العيادة المدرسية، وغسل وتعقيم خزانات المياه وتهيئة المقصف المدرسي، إضافة إلى تكليف المرشدين والمرشدات الصحيين.

وشدّد على ضرورة تفعيل البرنامج الوزاري المركزي "نور" للصحة المدرسية ومتابعة مدخلاته بانتظام، وتنفيذ خطة البرامج المعتمدة من اللجنة الوطنية للصحة المدرسية للعام الدراسي الجديد، والحث على إعداد وتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرسية الصحية.

وأشار إلى أن جهود إدارة الشؤون الصحية المدرسية تتضمن إعداد وتنفيذ البرامج الصحية والدورات والندوات والمحاضرات والمعارض الصحية لتشمل جميع منسوبي ومنسوبات المدرسة من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي الشامل للطلاب والطالبات لعموم المراحل الدراسية خلال العام الدراسي الحالي في مرحلته الثالثة.

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