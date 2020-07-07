"العتيبي" إلى رتبة "لواء" بشرطة الرياض

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مساعد مدير شرطة الرياض لشؤون الأمن العميد منصور بن ناصر العتيبي، إلى رتبة لواء.



وعبّر اللواء منصور العتيبي عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجدّ والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.



ويعدّ اللواء "منصور" من الكفاءات المتميزة التي قدمت الكثير في مجال عملها، وسبق له أن تقلد عددًا من المناصب القيادية في مجال عمله.