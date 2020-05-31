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روسيا.. أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا والحصيلة تتجاوز 400 ألف

خلال الـ24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 4693 وفاة و405842 حالة

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد، عن تسجيل 138 وفاة و9268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية؛ لترتفع الحصيلة إلى 4693 وفاة و405842 إصابة.

بذلك عاد معدل الإصابات للارتفاع مجددًا، بعد أن كان لا يتجاوز 9 آلاف على مدى الأسبوع الأخير.

في المقابل، شهد عدد الوفيات اليومية انخفاضًا مقارنة باليوم السابق؛ فيما تراجع عدد المتعافين الجدد من الفيروس بشكل حادّ، بعد أن كان في الأيام السابقة مستقرًّا بحدود 8 آلاف يوميًّا.

ووفق "روسيا اليوم" حسب التحديث اليومي لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا؛ فإن 4414 مريضًا تعافوا خلال اليوم الأخير؛ مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 171883.

وذكر مركز العمليات أن 40.8% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو، تم تسجيل 69 وفاة جديدة مقابل 78 أمس؛ لتبلغ الحصيلة الكلية للوفيات بموسكو 2477 حالة.

ووصل مجموع حالات الإصابة في العاصمة الروسية إلى 180791، بعد تسجيل 2595 إصابة جديدة اليوم مقابل 2367 أمس.

أما عدد حالات الشفاء في المدينة، فزاد بواقع 1885 ليبلغ إجمالي المتعافين 80179 شخصًا حتى الآن.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا.. أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا والحصيلة تتجاوز 400 ألف
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد، عن تسجيل 138 وفاة و9268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية؛ لترتفع الحصيلة إلى 4693 وفاة و405842 إصابة.

بذلك عاد معدل الإصابات للارتفاع مجددًا، بعد أن كان لا يتجاوز 9 آلاف على مدى الأسبوع الأخير.

في المقابل، شهد عدد الوفيات اليومية انخفاضًا مقارنة باليوم السابق؛ فيما تراجع عدد المتعافين الجدد من الفيروس بشكل حادّ، بعد أن كان في الأيام السابقة مستقرًّا بحدود 8 آلاف يوميًّا.

ووفق "روسيا اليوم" حسب التحديث اليومي لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا؛ فإن 4414 مريضًا تعافوا خلال اليوم الأخير؛ مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 171883.

وذكر مركز العمليات أن 40.8% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو، تم تسجيل 69 وفاة جديدة مقابل 78 أمس؛ لتبلغ الحصيلة الكلية للوفيات بموسكو 2477 حالة.

ووصل مجموع حالات الإصابة في العاصمة الروسية إلى 180791، بعد تسجيل 2595 إصابة جديدة اليوم مقابل 2367 أمس.

أما عدد حالات الشفاء في المدينة، فزاد بواقع 1885 ليبلغ إجمالي المتعافين 80179 شخصًا حتى الآن.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
11:42 AM

روسيا.. أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا والحصيلة تتجاوز 400 ألف

خلال الـ24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 4693 وفاة و405842 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد، عن تسجيل 138 وفاة و9268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية؛ لترتفع الحصيلة إلى 4693 وفاة و405842 إصابة.

بذلك عاد معدل الإصابات للارتفاع مجددًا، بعد أن كان لا يتجاوز 9 آلاف على مدى الأسبوع الأخير.

في المقابل، شهد عدد الوفيات اليومية انخفاضًا مقارنة باليوم السابق؛ فيما تراجع عدد المتعافين الجدد من الفيروس بشكل حادّ، بعد أن كان في الأيام السابقة مستقرًّا بحدود 8 آلاف يوميًّا.

ووفق "روسيا اليوم" حسب التحديث اليومي لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا؛ فإن 4414 مريضًا تعافوا خلال اليوم الأخير؛ مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 171883.

وذكر مركز العمليات أن 40.8% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو، تم تسجيل 69 وفاة جديدة مقابل 78 أمس؛ لتبلغ الحصيلة الكلية للوفيات بموسكو 2477 حالة.

ووصل مجموع حالات الإصابة في العاصمة الروسية إلى 180791، بعد تسجيل 2595 إصابة جديدة اليوم مقابل 2367 أمس.

أما عدد حالات الشفاء في المدينة، فزاد بواقع 1885 ليبلغ إجمالي المتعافين 80179 شخصًا حتى الآن.

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