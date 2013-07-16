والدا القتيل المغربي: نثق بالسعودية ومقهوران على ولدنا

أكدا أنهما لن يتسامحا في حقه

فيما عبّرا عن حزنهما العميق على مقتل ابنهما، وضع والدا القتيل المدرب المغربي "يوسف موج - 29 عامًا"، كامل ثقتهما بالسلطات الأمنية والقضائية في المملكة بتحقيق العدالة، وبعدم ضياع حق ابنهما.

وأكد والده خلال حديثه لقناة "شوف تيفي" الإلكترونية المغربية قائلًا: "نحن نثق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ فنحن إخوة في الدين والإسلام وفي جميع الروابط".

وتحدث والدا القتيل بعبارات مليئة بالأسى والحسرة على النهاية المأساوية التى أودت بحياة ابنهما؛ قائلين: "فقدنا واحدًا من أعزّ أبنائنا"!، فيما شددت والدة القتيل على أنها لن تتسامح في حق ابنها!".

وأوضح والده: "تفاجأنا على التاسعة ليلًا بخبر وفاة ابننا ولا نعرف سبب مقتله، مشيرًا إلى تضارب الأقوال حول كيفية وقوع الحادثة، مستدركًا: "أنه بحسب أصدقائه تعرض لثلاث طعنات وقت أدائه صلاة العشاء، ومن شدة الطعنات سقط صريعًا في مسبح النادي"!.



وواصل الأب المكلوم: "أنا مقهور على ولدي، أنا فقدت واحدًا من أعز أبنائي"، مشيرًا إلى أنه "كان يحمل 12 دبلومًا في جميع الألعاب الرياضية؛ منها: كمال الأجسام وكرة القدم، وحائز على عدة جوائز رياضية!".

وبدورهم أثنى أصدقاء القتيل للقناة المغربية على حُسن أخلاقه وطيب معشره، وما كان يتمتع به من طموح وحب للتعلّم، واصفين مقتله بالفاجعة والصدمة، سائلين الله أن يلهم الصبر والسلوان لزوجته وابنه وأهله وذويه، وأن يتغمده بالرحمة والمغفرة.

وحصل المدرب المغربي القتيل في مايو الماضي على شهادة الموظف المثالي للشهر من المركز الرياضي الذي يعمل فيه.

وكان المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض قد صرح بأنه في تمام الساعة 6:38 من مساء الأحد 11/ 11/ 1440هـ؛ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مقيم مغربي الجنسية (29 عاماً) للاعتداء خلال عمله بأحد المراكز الرياضية بحي السويدي غرب العاصمة الرياض، من قبل أحد المشتركين بالمركز، نتج عنه وفاته إثر تلقيه طعنةً بالصدر من سلاح أبيض (سكين).

وأفاد المتحدث بأن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على الجاني بعد فراره من موقع الحادثة، وتبين أنه مواطن ثلاثيني، وضُبِط بحوزته أداة الجريمة، وتم توقيفه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

