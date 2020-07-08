النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا "يؤجِّل ثاني جلسات طريق حصمة - جازان.. وشكوى جديدة للإمارة

إلى وقت آخر سيحدَّد لاحقًا.. وتفاصيل القضية تعود إلى ما يقارب 7 سنوات

علمت "سبق" أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة الثانية المرفوعة من أحد المواطنين ضد فرع وزارة النقل بجازان، وذلك في القضية المعروفة باسم مسارات طريق الحصمة، الذي وصلت تكلفته لنحو نصف مليار، إلى وقت آخر سيُحدَّد لاحقًا.

وكانت المحكمة قد عقدت أولى الجلسات في فبراير الماضي، وتقرر تأجيل النظر فيها.

وأشارت مصادر في حينه إلى أن ممثل وزارة النقل حضر بجانب وكيل المواطن الشرعي، وحددت المحكمة تاريخ 1441/ 7/ 29 موعدًا لجلسة ثانية للنظر في القضية قبل أن تؤجَّل الجلسة بسبب جائحة كورونا. وبيَّنت أن المواطن تقدم بشكوى أخرى إلى إمارة المنطقة.

وتعود تفاصيل قضية طريق الحصمة التي تناولتها "سبق" في تقارير سابقة إلى ما يقارب سبع سنوات، وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليونًا، وقيمة عقد استشارة بخمسة ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.

وتقدم أحد المواطنين وقتها بشكاوى إلى وزارة النقل و"نزاهة" وجهات حكومية أخرى، اشتكى فيها من تغيير مسار الطريق خلافًا لمخطط الوزارة المعتمد.

وكان فرع "النقل" بجازان قد بيّن في تصريح سابق إلى "سبق" أنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كورونا "يؤجِّل ثاني جلسات طريق حصمة - جازان.. وشكوى جديدة للإمارة
سبق

علمت "سبق" أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة الثانية المرفوعة من أحد المواطنين ضد فرع وزارة النقل بجازان، وذلك في القضية المعروفة باسم مسارات طريق الحصمة، الذي وصلت تكلفته لنحو نصف مليار، إلى وقت آخر سيُحدَّد لاحقًا.

وكانت المحكمة قد عقدت أولى الجلسات في فبراير الماضي، وتقرر تأجيل النظر فيها.

وأشارت مصادر في حينه إلى أن ممثل وزارة النقل حضر بجانب وكيل المواطن الشرعي، وحددت المحكمة تاريخ 1441/ 7/ 29 موعدًا لجلسة ثانية للنظر في القضية قبل أن تؤجَّل الجلسة بسبب جائحة كورونا. وبيَّنت أن المواطن تقدم بشكوى أخرى إلى إمارة المنطقة.

وتعود تفاصيل قضية طريق الحصمة التي تناولتها "سبق" في تقارير سابقة إلى ما يقارب سبع سنوات، وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليونًا، وقيمة عقد استشارة بخمسة ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.

وتقدم أحد المواطنين وقتها بشكاوى إلى وزارة النقل و"نزاهة" وجهات حكومية أخرى، اشتكى فيها من تغيير مسار الطريق خلافًا لمخطط الوزارة المعتمد.

وكان فرع "النقل" بجازان قد بيّن في تصريح سابق إلى "سبق" أنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
12:46 AM

"كورونا "يؤجِّل ثاني جلسات طريق حصمة - جازان.. وشكوى جديدة للإمارة

إلى وقت آخر سيحدَّد لاحقًا.. وتفاصيل القضية تعود إلى ما يقارب 7 سنوات

A A A
قاسم الخبراني - جازان
2
2,855

علمت "سبق" أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة الثانية المرفوعة من أحد المواطنين ضد فرع وزارة النقل بجازان، وذلك في القضية المعروفة باسم مسارات طريق الحصمة، الذي وصلت تكلفته لنحو نصف مليار، إلى وقت آخر سيُحدَّد لاحقًا.

وكانت المحكمة قد عقدت أولى الجلسات في فبراير الماضي، وتقرر تأجيل النظر فيها.

وأشارت مصادر في حينه إلى أن ممثل وزارة النقل حضر بجانب وكيل المواطن الشرعي، وحددت المحكمة تاريخ 1441/ 7/ 29 موعدًا لجلسة ثانية للنظر في القضية قبل أن تؤجَّل الجلسة بسبب جائحة كورونا. وبيَّنت أن المواطن تقدم بشكوى أخرى إلى إمارة المنطقة.

وتعود تفاصيل قضية طريق الحصمة التي تناولتها "سبق" في تقارير سابقة إلى ما يقارب سبع سنوات، وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليونًا، وقيمة عقد استشارة بخمسة ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.

وتقدم أحد المواطنين وقتها بشكاوى إلى وزارة النقل و"نزاهة" وجهات حكومية أخرى، اشتكى فيها من تغيير مسار الطريق خلافًا لمخطط الوزارة المعتمد.

وكان فرع "النقل" بجازان قد بيّن في تصريح سابق إلى "سبق" أنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,644
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,637
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,880

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة