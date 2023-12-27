أمانة حائل ‏تغلق 24 منشأة بسبب عدد من المخالفات

بعد تنفيذ 597 جولة رقابية على المراكز التجارية

نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر فرقها الرقابية 597 جولة رقابية خلال الأسبوع ‏الماضي، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، مما أسفر ‏عن إغلاق 24 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة وسوء تخزين وحفظ الأغذية ‏وكذلك عدم ‏التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية ‏مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو ‏تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.‏