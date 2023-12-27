أمانة حائل ‏تغلق 24 منشأة بسبب عدد من المخالفات

نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر فرقها الرقابية 597 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، مما أسفر عن إغلاق 24 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة وسوء تخزين وحفظ الأغذية وكذلك عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.
نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر فرقها الرقابية 597 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، مما أسفر عن إغلاق 24 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة وسوء تخزين وحفظ الأغذية وكذلك عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.
نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر فرقها الرقابية 597 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، مما أسفر عن إغلاق 24 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة وسوء تخزين وحفظ الأغذية وكذلك عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.