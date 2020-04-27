أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن ترحيبه بالبيان الصادر اليوم عن تحالف دعم الشرعية في شأن الوضع في جنوب اليمن، مؤكداً ضرورة احترام اتفاق الرياض، واستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التحرك الأخير من قِبَل المجلس الانتقالي. وقال أبوالغيط في بيان رسمي اليوم: "إن وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية في موقف الجامعة من الأزمة، وإن التقسيم والتفتيت ليسا في صالح اليمن وشعبه"، مؤكداً أنه يتعين العمل سريعاً على تسوية الأزمة الرئيسة مع ميليشيا الحوثي بدلاً من فتح جبهات جديدة. ودعا الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي، الذي يضع خريطة طريق لتسوية الأوضاع في الجنوب، بما يُمهد لتسوية شاملة للأزمة تضمن لليمن استقلاله وسيادته ووحدة ترابه الوطني، وتُحافظ على أمن جيرانه واستقرارهم.

أبوالغيط يؤكد أهمية احترام اتفاق الرياض لتسوية الأزمة اليمنية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-27 أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن ترحيبه بالبيان الصادر اليوم عن تحالف دعم الشرعية في شأن الوضع في جنوب اليمن، مؤكداً ضرورة احترام اتفاق الرياض، واستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التحرك الأخير من قِبَل المجلس الانتقالي.

وقال أبوالغيط في بيان رسمي اليوم: "إن وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية في موقف الجامعة من الأزمة، وإن التقسيم والتفتيت ليسا في صالح اليمن وشعبه"، مؤكداً أنه يتعين العمل سريعاً على تسوية الأزمة الرئيسة مع ميليشيا الحوثي بدلاً من فتح جبهات جديدة.

ودعا الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي، الذي يضع خريطة طريق لتسوية الأوضاع في الجنوب، بما يُمهد لتسوية شاملة للأزمة تضمن لليمن استقلاله وسيادته ووحدة ترابه الوطني، وتُحافظ على أمن جيرانه واستقرارهم.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 07:06 PM

أبوالغيط يؤكد أهمية احترام اتفاق الرياض لتسوية الأزمة اليمنية قال: وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية في موقف الجامعة





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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن ترحيبه بالبيان الصادر اليوم عن تحالف دعم الشرعية في شأن الوضع في جنوب اليمن، مؤكداً ضرورة احترام اتفاق الرياض، واستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التحرك الأخير من قِبَل المجلس الانتقالي.

وقال أبوالغيط في بيان رسمي اليوم: "إن وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية في موقف الجامعة من الأزمة، وإن التقسيم والتفتيت ليسا في صالح اليمن وشعبه"، مؤكداً أنه يتعين العمل سريعاً على تسوية الأزمة الرئيسة مع ميليشيا الحوثي بدلاً من فتح جبهات جديدة.

ودعا الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي، الذي يضع خريطة طريق لتسوية الأوضاع في الجنوب، بما يُمهد لتسوية شاملة للأزمة تضمن لليمن استقلاله وسيادته ووحدة ترابه الوطني، وتُحافظ على أمن جيرانه واستقرارهم.