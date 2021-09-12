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"الاتفاق" و"الرائد" حبايب.. التعادل يحسم مواجهة الفريقين

انتهت المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع الرائد بالتعادل الإيجابي ليحصد كل فريق نقطة في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل كل فريق هدفين في شباك الآخر لتخرج المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أهداف المباراة جاءت عن طريق محترف الاتفاق كوايسون في الدقيقة 15 قبل أن يتعادل كريم البركاوي للرائد في الدقيقة 24.

في شوط المباراة الثاني نجح اللاعب أحمد الزين في تسجيل الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 52 قبل أن يتعادل فيليب كيش للاتفاقيين في الدقيقة 65.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرائد للنقطة رقم 7 كما ارتفع رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 6.

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"الاتفاق" و"الرائد" حبايب.. التعادل يحسم مواجهة الفريقين
سبق

انتهت المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع الرائد بالتعادل الإيجابي ليحصد كل فريق نقطة في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل كل فريق هدفين في شباك الآخر لتخرج المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أهداف المباراة جاءت عن طريق محترف الاتفاق كوايسون في الدقيقة 15 قبل أن يتعادل كريم البركاوي للرائد في الدقيقة 24.

في شوط المباراة الثاني نجح اللاعب أحمد الزين في تسجيل الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 52 قبل أن يتعادل فيليب كيش للاتفاقيين في الدقيقة 65.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرائد للنقطة رقم 7 كما ارتفع رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 6.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
08:43 PM
اخر تعديل
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
12:23 AM

"الاتفاق" و"الرائد" حبايب.. التعادل يحسم مواجهة الفريقين

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
656

انتهت المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع الرائد بالتعادل الإيجابي ليحصد كل فريق نقطة في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل كل فريق هدفين في شباك الآخر لتخرج المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أهداف المباراة جاءت عن طريق محترف الاتفاق كوايسون في الدقيقة 15 قبل أن يتعادل كريم البركاوي للرائد في الدقيقة 24.

في شوط المباراة الثاني نجح اللاعب أحمد الزين في تسجيل الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 52 قبل أن يتعادل فيليب كيش للاتفاقيين في الدقيقة 65.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرائد للنقطة رقم 7 كما ارتفع رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 6.

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