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المغرب تُسجل 2776 إصابة جديدة بكورونا و55 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بالجزائر بلغ 93.933 والوفيات 2640 شخصاً

سجّلت المغرب 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 409746.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 55 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 6804، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 369998.

فيما سجّلت الجزائر 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل 389 مريضاً للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 93.933 من بينها 426 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 62.089 شخصاً، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 2640 حالةً، بينما يوجد حالياً 45 مريضاً في أقسام العناية المركزة.

الجزائر المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب تُسجل 2776 إصابة جديدة بكورونا و55 حالة وفاة
سبق

سجّلت المغرب 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 409746.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 55 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 6804، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 369998.

فيما سجّلت الجزائر 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل 389 مريضاً للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 93.933 من بينها 426 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 62.089 شخصاً، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 2640 حالةً، بينما يوجد حالياً 45 مريضاً في أقسام العناية المركزة.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
09:52 PM

المغرب تُسجل 2776 إصابة جديدة بكورونا و55 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بالجزائر بلغ 93.933 والوفيات 2640 شخصاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت المغرب 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 409746.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 55 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 6804، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 369998.

فيما سجّلت الجزائر 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل 389 مريضاً للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 93.933 من بينها 426 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 62.089 شخصاً، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 2640 حالةً، بينما يوجد حالياً 45 مريضاً في أقسام العناية المركزة.

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