النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

تعرّف على مسجد الجراد الذي يقع ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية

تبلغ مساحته الكلية 450 م2 ويتسع لـ192 مصليًا.. جاهز لإقامة الصلوات حاليًا

حَظِيَت منطقة حائل (شمال المملكة) بوجود مساجد تاريخية تُعَد من أقدم المساجد في المنطقة، مثل مسجد الجراد الذي يقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة، وتضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وهو جاهز لإقامة الصلوات حاليًا.

وترجع الأهمية التاريخية لمسجد الجراد لكونه من أقدم مساجد بلدة مغيضة التاريخية، ويعود تاريخ إنشاء المسجد إلى عام 1279هـ، وُرمم عام 1382هـ، وظلت الصلاة تقام فيه حتى عام 1412هـ، ومن أبرز أئمة المسجد عبدالعزيز بن رشيد الجميل، وسالم بن ناصر الجميل، وعبدالله بن هلال الجميل.

ويقع مسجد الجراد التاريخي بمدينة حائل بحي مغيضة على مسافة نحو 3 كم شرق مدينة حائل، أسفل جبل السمراء بالقرب من طريق الملك فيصل.

ويتميز المسجد ببنائه على طراز المنطقة الوسطى المبني من الطين والحجر، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل، وتبلغ مساحته الكلية نحو (450م2) ويتسع لنحو (192) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة، وخلوة، وسرحة مكشوفة.. وللمسجد مدخلان يقعان في الواجهتين الشمالية والجنوبية.

ويتكون مسجد الجراد التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة، والخلوة، وسرحة، ودورات المياه وأماكن الوضوء، ومستودع.

مسجد الجراد منطقة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرّف على مسجد الجراد الذي يقع ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية
سبق

حَظِيَت منطقة حائل (شمال المملكة) بوجود مساجد تاريخية تُعَد من أقدم المساجد في المنطقة، مثل مسجد الجراد الذي يقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة، وتضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وهو جاهز لإقامة الصلوات حاليًا.

وترجع الأهمية التاريخية لمسجد الجراد لكونه من أقدم مساجد بلدة مغيضة التاريخية، ويعود تاريخ إنشاء المسجد إلى عام 1279هـ، وُرمم عام 1382هـ، وظلت الصلاة تقام فيه حتى عام 1412هـ، ومن أبرز أئمة المسجد عبدالعزيز بن رشيد الجميل، وسالم بن ناصر الجميل، وعبدالله بن هلال الجميل.

ويقع مسجد الجراد التاريخي بمدينة حائل بحي مغيضة على مسافة نحو 3 كم شرق مدينة حائل، أسفل جبل السمراء بالقرب من طريق الملك فيصل.

ويتميز المسجد ببنائه على طراز المنطقة الوسطى المبني من الطين والحجر، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل، وتبلغ مساحته الكلية نحو (450م2) ويتسع لنحو (192) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة، وخلوة، وسرحة مكشوفة.. وللمسجد مدخلان يقعان في الواجهتين الشمالية والجنوبية.

ويتكون مسجد الجراد التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة، والخلوة، وسرحة، ودورات المياه وأماكن الوضوء، ومستودع.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
07:30 PM

تعرّف على مسجد الجراد الذي يقع ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية

تبلغ مساحته الكلية 450 م2 ويتسع لـ192 مصليًا.. جاهز لإقامة الصلوات حاليًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,559

حَظِيَت منطقة حائل (شمال المملكة) بوجود مساجد تاريخية تُعَد من أقدم المساجد في المنطقة، مثل مسجد الجراد الذي يقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة، وتضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وهو جاهز لإقامة الصلوات حاليًا.

وترجع الأهمية التاريخية لمسجد الجراد لكونه من أقدم مساجد بلدة مغيضة التاريخية، ويعود تاريخ إنشاء المسجد إلى عام 1279هـ، وُرمم عام 1382هـ، وظلت الصلاة تقام فيه حتى عام 1412هـ، ومن أبرز أئمة المسجد عبدالعزيز بن رشيد الجميل، وسالم بن ناصر الجميل، وعبدالله بن هلال الجميل.

ويقع مسجد الجراد التاريخي بمدينة حائل بحي مغيضة على مسافة نحو 3 كم شرق مدينة حائل، أسفل جبل السمراء بالقرب من طريق الملك فيصل.

ويتميز المسجد ببنائه على طراز المنطقة الوسطى المبني من الطين والحجر، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل، وتبلغ مساحته الكلية نحو (450م2) ويتسع لنحو (192) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة، وخلوة، وسرحة مكشوفة.. وللمسجد مدخلان يقعان في الواجهتين الشمالية والجنوبية.

ويتكون مسجد الجراد التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة، والخلوة، وسرحة، ودورات المياه وأماكن الوضوء، ومستودع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة