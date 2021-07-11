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شاهد.. انحراف واصطدام وتخطٍ.. مركبة تلتحم بشاحنة وقود بالقنفذة

الحادث تسبّب في تكدُّس مروري بالطريق الساحلي الدولي القنفذة - جازان

وقع قُبيل ظهر اليوم الأحد، حادث تصادم بين 3 مركبات بإشارة مثلث القوز جنوب محافظة القنفذة، وعلى الطريق الساحلي الدولي (القنفذة - جازان) ولم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، ولله الحمد.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية المختصة إلى مكان الحادث، وبحسب المعلومات الواردة تبين أن سيارة قديمة بيضاء اللون من نوع وانيت داتسون كانت باتجاه القنفذة قد انحرفت عن مسارها لترتطم بإحدى الصبات واتجهت للمسار الآخر لترتطم بسيارة هايلوكس غمارة واحدة بسبب قوة انحراف الداتسون وعدم قدرة قائدها على التحكم في مقودها، ومن قوة الارتطام التحمت الهايلوكس ذات الغمارة الواحدة بشاحنة وقود كانت جوارها، لينجو سائق الهايلوكس بأعجوبة، وبفضلٍ من الله تعالى، ولم يسفر ذلك عن وجود إصابات وجارٍ العمل الآن على رفع السيارتيْن، إضافة إلى شاحنة الوقود عن الطريق.

ويشهد الطريق الساحلي الآن حالة من التكدُّس المروري بسبب الحادث وجارٍ العمل على رفع الكثافة المرورية، لتسهيل الحركة وإعادة فتح الطريق أمام المارة به.

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شاهد.. انحراف واصطدام وتخطٍ.. مركبة تلتحم بشاحنة وقود بالقنفذة
سبق

وقع قُبيل ظهر اليوم الأحد، حادث تصادم بين 3 مركبات بإشارة مثلث القوز جنوب محافظة القنفذة، وعلى الطريق الساحلي الدولي (القنفذة - جازان) ولم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، ولله الحمد.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية المختصة إلى مكان الحادث، وبحسب المعلومات الواردة تبين أن سيارة قديمة بيضاء اللون من نوع وانيت داتسون كانت باتجاه القنفذة قد انحرفت عن مسارها لترتطم بإحدى الصبات واتجهت للمسار الآخر لترتطم بسيارة هايلوكس غمارة واحدة بسبب قوة انحراف الداتسون وعدم قدرة قائدها على التحكم في مقودها، ومن قوة الارتطام التحمت الهايلوكس ذات الغمارة الواحدة بشاحنة وقود كانت جوارها، لينجو سائق الهايلوكس بأعجوبة، وبفضلٍ من الله تعالى، ولم يسفر ذلك عن وجود إصابات وجارٍ العمل الآن على رفع السيارتيْن، إضافة إلى شاحنة الوقود عن الطريق.

ويشهد الطريق الساحلي الآن حالة من التكدُّس المروري بسبب الحادث وجارٍ العمل على رفع الكثافة المرورية، لتسهيل الحركة وإعادة فتح الطريق أمام المارة به.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
01:29 PM

شاهد.. انحراف واصطدام وتخطٍ.. مركبة تلتحم بشاحنة وقود بالقنفذة

الحادث تسبّب في تكدُّس مروري بالطريق الساحلي الدولي القنفذة - جازان

A A A
علي السحاري - القنفذة
1
3,122

وقع قُبيل ظهر اليوم الأحد، حادث تصادم بين 3 مركبات بإشارة مثلث القوز جنوب محافظة القنفذة، وعلى الطريق الساحلي الدولي (القنفذة - جازان) ولم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، ولله الحمد.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية المختصة إلى مكان الحادث، وبحسب المعلومات الواردة تبين أن سيارة قديمة بيضاء اللون من نوع وانيت داتسون كانت باتجاه القنفذة قد انحرفت عن مسارها لترتطم بإحدى الصبات واتجهت للمسار الآخر لترتطم بسيارة هايلوكس غمارة واحدة بسبب قوة انحراف الداتسون وعدم قدرة قائدها على التحكم في مقودها، ومن قوة الارتطام التحمت الهايلوكس ذات الغمارة الواحدة بشاحنة وقود كانت جوارها، لينجو سائق الهايلوكس بأعجوبة، وبفضلٍ من الله تعالى، ولم يسفر ذلك عن وجود إصابات وجارٍ العمل الآن على رفع السيارتيْن، إضافة إلى شاحنة الوقود عن الطريق.

ويشهد الطريق الساحلي الآن حالة من التكدُّس المروري بسبب الحادث وجارٍ العمل على رفع الكثافة المرورية، لتسهيل الحركة وإعادة فتح الطريق أمام المارة به.

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