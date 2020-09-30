قدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، متمنياً التوفيق لممثل الوطن في هذه البطولة وتحقيق اللقب الآسيوي بمشيئة الله.

100 ألف ريال لكل لاعب نصراوي من وزير الرياضة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-30 قدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، متمنياً التوفيق لممثل الوطن في هذه البطولة وتحقيق اللقب الآسيوي بمشيئة الله.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 09:32 PM

100 ألف ريال لكل لاعب نصراوي من وزير الرياضة في حال بلوغهم النهائي القاري





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قدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، متمنياً التوفيق لممثل الوطن في هذه البطولة وتحقيق اللقب الآسيوي بمشيئة الله.