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100 ألف ريال لكل لاعب نصراوي من وزير الرياضة

في حال بلوغهم النهائي القاري

قدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، متمنياً التوفيق لممثل الوطن في هذه البطولة وتحقيق اللقب الآسيوي بمشيئة الله.

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100 ألف ريال لكل لاعب نصراوي من وزير الرياضة
سبق

قدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، متمنياً التوفيق لممثل الوطن في هذه البطولة وتحقيق اللقب الآسيوي بمشيئة الله.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
09:32 PM

100 ألف ريال لكل لاعب نصراوي من وزير الرياضة

في حال بلوغهم النهائي القاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,827

قدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، متمنياً التوفيق لممثل الوطن في هذه البطولة وتحقيق اللقب الآسيوي بمشيئة الله.

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