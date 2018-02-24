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الجمعان: حالة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر بها السعودية مصحوبة بأمطار غزيرة

من الساعات الحالية حتى الأحد المقبل

قال محلل الطقس تركي الجمعان إن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر بها السعودية حاليًا مصحوبة بأمطار غزيرة، وتصل إلى القوية على مناطق عدة من المنطقة، يبدأ تأثير ذروتها من الساعات الحالية حتى مساء يوم الأحد القادم. وتتسم الحالة بسرعتها، وقوة تأثيرها، وشدة كميات الأمطار المتوقع أن يحدث فيها. وسبب قوة الحالة يكمن في نشاط مميز للموجات العلوية الطولية مسببة معها خلخلة في قيم الضغط السطحي مسببة نشاطًا قويًّا للمنخفض الحراري وشدة للقيم الحرارية التصعيدية.

وقال الجمعان إن الحالة الجوية بدأت في تأثيرها على منطقة تبوك، وتؤثر حاليًا على سواحل الوجه وأملج وحقل والمناطق الشرقية منها، كما أيضًا تؤثر على منطقة الحدود الشمالية، وتشمل سكاكا وأيضًا منطقة الجوف. مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الحالة ذروتها من صباح يوم السبت، وتؤثر بالأمطار الغزيرة، وتصل إلى الغزيرة جدًّا على بعض المناطق، وتشمل منطقة المدينة المنورة ومرتفعات العيص وخيبر، وتشمل كذلك بدر ومهد الذهب وحولها. كما أيضًا يُتوقع أن تتقدم الحالة شرقًا لتؤثر على عقلة الصقور والمجمعة وبريدة وما حولها من منطقة القصيم بشكل متوسط. وكذلك منطقة حائل، وتشمل حائل المدينة والشملي. وتؤثر على منطقة مكة المكرمة، وتشمل مرتفعاتها. كما أيضًا يتوقع أن تطول سواحلها (جدة ورابغ) بشكل خفيف. ويصل أبرز التأثير على منطقة الرياض، وتشمل الرياض المدينة والدوادمي وعفيف والقويعية والخرج وما حولها وبينها، ثم تنتقل الحالة يوم الأحد إلى المنطقة الشرقية وجنوب الرياض، وتشمل حوطة بني تميم والخرج والهفوف، ولاحقًا دولة الإمارات.

وأشار الجمعان إلى أنه من المتوقع أن تتأثر المناطق الشمالية من السعودية، ولكن بشكل أقل من المناطق الداخلية. نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة. مبينًا أنه من المتوقع أن تقع قوة الحالة على المناطق الداخلية، وتشمل منطقة الرياض وشمالها وجنوبها والمناطق الجنوبية من المنطقة الشرقية. مشيرًا إلى أن الحالة الجوية تعتبر من أقوى الحالات تأثيرًا في الموسم، وتعقبها حالة قد تكون أقوى منها بعد يومين من خروجنا من تأثيرها.

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الجمعان: حالة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر بها السعودية مصحوبة بأمطار غزيرة
سبق

قال محلل الطقس تركي الجمعان إن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر بها السعودية حاليًا مصحوبة بأمطار غزيرة، وتصل إلى القوية على مناطق عدة من المنطقة، يبدأ تأثير ذروتها من الساعات الحالية حتى مساء يوم الأحد القادم. وتتسم الحالة بسرعتها، وقوة تأثيرها، وشدة كميات الأمطار المتوقع أن يحدث فيها. وسبب قوة الحالة يكمن في نشاط مميز للموجات العلوية الطولية مسببة معها خلخلة في قيم الضغط السطحي مسببة نشاطًا قويًّا للمنخفض الحراري وشدة للقيم الحرارية التصعيدية.

وقال الجمعان إن الحالة الجوية بدأت في تأثيرها على منطقة تبوك، وتؤثر حاليًا على سواحل الوجه وأملج وحقل والمناطق الشرقية منها، كما أيضًا تؤثر على منطقة الحدود الشمالية، وتشمل سكاكا وأيضًا منطقة الجوف. مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الحالة ذروتها من صباح يوم السبت، وتؤثر بالأمطار الغزيرة، وتصل إلى الغزيرة جدًّا على بعض المناطق، وتشمل منطقة المدينة المنورة ومرتفعات العيص وخيبر، وتشمل كذلك بدر ومهد الذهب وحولها. كما أيضًا يُتوقع أن تتقدم الحالة شرقًا لتؤثر على عقلة الصقور والمجمعة وبريدة وما حولها من منطقة القصيم بشكل متوسط. وكذلك منطقة حائل، وتشمل حائل المدينة والشملي. وتؤثر على منطقة مكة المكرمة، وتشمل مرتفعاتها. كما أيضًا يتوقع أن تطول سواحلها (جدة ورابغ) بشكل خفيف. ويصل أبرز التأثير على منطقة الرياض، وتشمل الرياض المدينة والدوادمي وعفيف والقويعية والخرج وما حولها وبينها، ثم تنتقل الحالة يوم الأحد إلى المنطقة الشرقية وجنوب الرياض، وتشمل حوطة بني تميم والخرج والهفوف، ولاحقًا دولة الإمارات.

وأشار الجمعان إلى أنه من المتوقع أن تتأثر المناطق الشمالية من السعودية، ولكن بشكل أقل من المناطق الداخلية. نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة. مبينًا أنه من المتوقع أن تقع قوة الحالة على المناطق الداخلية، وتشمل منطقة الرياض وشمالها وجنوبها والمناطق الجنوبية من المنطقة الشرقية. مشيرًا إلى أن الحالة الجوية تعتبر من أقوى الحالات تأثيرًا في الموسم، وتعقبها حالة قد تكون أقوى منها بعد يومين من خروجنا من تأثيرها.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
12:24 AM

الجمعان: حالة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر بها السعودية مصحوبة بأمطار غزيرة

من الساعات الحالية حتى الأحد المقبل

A A A
سعود الدعجاني - جدة
7
27,018

قال محلل الطقس تركي الجمعان إن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر بها السعودية حاليًا مصحوبة بأمطار غزيرة، وتصل إلى القوية على مناطق عدة من المنطقة، يبدأ تأثير ذروتها من الساعات الحالية حتى مساء يوم الأحد القادم. وتتسم الحالة بسرعتها، وقوة تأثيرها، وشدة كميات الأمطار المتوقع أن يحدث فيها. وسبب قوة الحالة يكمن في نشاط مميز للموجات العلوية الطولية مسببة معها خلخلة في قيم الضغط السطحي مسببة نشاطًا قويًّا للمنخفض الحراري وشدة للقيم الحرارية التصعيدية.

وقال الجمعان إن الحالة الجوية بدأت في تأثيرها على منطقة تبوك، وتؤثر حاليًا على سواحل الوجه وأملج وحقل والمناطق الشرقية منها، كما أيضًا تؤثر على منطقة الحدود الشمالية، وتشمل سكاكا وأيضًا منطقة الجوف. مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الحالة ذروتها من صباح يوم السبت، وتؤثر بالأمطار الغزيرة، وتصل إلى الغزيرة جدًّا على بعض المناطق، وتشمل منطقة المدينة المنورة ومرتفعات العيص وخيبر، وتشمل كذلك بدر ومهد الذهب وحولها. كما أيضًا يُتوقع أن تتقدم الحالة شرقًا لتؤثر على عقلة الصقور والمجمعة وبريدة وما حولها من منطقة القصيم بشكل متوسط. وكذلك منطقة حائل، وتشمل حائل المدينة والشملي. وتؤثر على منطقة مكة المكرمة، وتشمل مرتفعاتها. كما أيضًا يتوقع أن تطول سواحلها (جدة ورابغ) بشكل خفيف. ويصل أبرز التأثير على منطقة الرياض، وتشمل الرياض المدينة والدوادمي وعفيف والقويعية والخرج وما حولها وبينها، ثم تنتقل الحالة يوم الأحد إلى المنطقة الشرقية وجنوب الرياض، وتشمل حوطة بني تميم والخرج والهفوف، ولاحقًا دولة الإمارات.

وأشار الجمعان إلى أنه من المتوقع أن تتأثر المناطق الشمالية من السعودية، ولكن بشكل أقل من المناطق الداخلية. نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة. مبينًا أنه من المتوقع أن تقع قوة الحالة على المناطق الداخلية، وتشمل منطقة الرياض وشمالها وجنوبها والمناطق الجنوبية من المنطقة الشرقية. مشيرًا إلى أن الحالة الجوية تعتبر من أقوى الحالات تأثيرًا في الموسم، وتعقبها حالة قد تكون أقوى منها بعد يومين من خروجنا من تأثيرها.

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