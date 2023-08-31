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عدو البشرية.. هنا قائمة مُحدّثة بآخر أرقام إصابات كورونا عالميًّا

تَصدّرت الولايات المتحدة الدول بعدد الإصابات مسجلة 38978552

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 216.97 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و685233.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

تَصدرت الولايات المتحدة الدول بعدد الإصابات مسجلة 38978552 والوفيات 638700، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بعدد 32737939 إصابة و438210 وفيات، واحتلت البرازيل المركز الثالث مسجلة 20741815 إصابة و579308 وفيات، وفي المرتبة الرابعة سجلت روسيا 6901152 إصابة و363012 وفاة.

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عدو البشرية.. هنا قائمة مُحدّثة بآخر أرقام إصابات كورونا عالميًّا
سبق

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 216.97 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و685233.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

تَصدرت الولايات المتحدة الدول بعدد الإصابات مسجلة 38978552 والوفيات 638700، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بعدد 32737939 إصابة و438210 وفيات، واحتلت البرازيل المركز الثالث مسجلة 20741815 إصابة و579308 وفيات، وفي المرتبة الرابعة سجلت روسيا 6901152 إصابة و363012 وفاة.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
08:43 AM

عدو البشرية.. هنا قائمة مُحدّثة بآخر أرقام إصابات كورونا عالميًّا

تَصدّرت الولايات المتحدة الدول بعدد الإصابات مسجلة 38978552

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 216.97 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و685233.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

تَصدرت الولايات المتحدة الدول بعدد الإصابات مسجلة 38978552 والوفيات 638700، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بعدد 32737939 إصابة و438210 وفيات، واحتلت البرازيل المركز الثالث مسجلة 20741815 إصابة و579308 وفيات، وفي المرتبة الرابعة سجلت روسيا 6901152 إصابة و363012 وفاة.

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