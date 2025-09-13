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"البلدية" تطالب أصحاب الفواتير المستحقة على منصة "بلدي" بسرعة السداد

قبل الفترة التي سيتم تعليق المنصة فيها

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مَن لديه فواتير مستحقة غير مسددة؛ إلى أن يبادر بسدادها قبل الفترة التي سيتم تعليق منصة "بلدي" فيها.

وقالت الوزارة: إنه لوجود بعض التحديثات على خاصية السداد على منصة "بلدي"؛ سيتم تعليق الخدمة للصيانة من 15 سبتمبر الساعة 9 صباحًا حتى 17 سبتمبر الساعة 9 صباحًا.

ودعت مَن لديه سداد فواتير مستحقة غير مسددة، أن يبادر بسدادها قبل تعليق نظام السداد في المنصة ابتداءً بعد غد، ولمدة يومين.

وزارة الشؤون البلدية والقروية منصة بلدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البلدية" تطالب أصحاب الفواتير المستحقة على منصة "بلدي" بسرعة السداد
سبق

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مَن لديه فواتير مستحقة غير مسددة؛ إلى أن يبادر بسدادها قبل الفترة التي سيتم تعليق منصة "بلدي" فيها.

وقالت الوزارة: إنه لوجود بعض التحديثات على خاصية السداد على منصة "بلدي"؛ سيتم تعليق الخدمة للصيانة من 15 سبتمبر الساعة 9 صباحًا حتى 17 سبتمبر الساعة 9 صباحًا.

ودعت مَن لديه سداد فواتير مستحقة غير مسددة، أن يبادر بسدادها قبل تعليق نظام السداد في المنصة ابتداءً بعد غد، ولمدة يومين.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
04:29 PM

"البلدية" تطالب أصحاب الفواتير المستحقة على منصة "بلدي" بسرعة السداد

قبل الفترة التي سيتم تعليق المنصة فيها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
178

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مَن لديه فواتير مستحقة غير مسددة؛ إلى أن يبادر بسدادها قبل الفترة التي سيتم تعليق منصة "بلدي" فيها.

وقالت الوزارة: إنه لوجود بعض التحديثات على خاصية السداد على منصة "بلدي"؛ سيتم تعليق الخدمة للصيانة من 15 سبتمبر الساعة 9 صباحًا حتى 17 سبتمبر الساعة 9 صباحًا.

ودعت مَن لديه سداد فواتير مستحقة غير مسددة، أن يبادر بسدادها قبل تعليق نظام السداد في المنصة ابتداءً بعد غد، ولمدة يومين.

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