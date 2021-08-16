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حكومة ماليزيا تقدم استقالتها لـ"الملك"

وفق ما نقلته "رويترز" عن "وزير العلوم"

قال وزير العلوم الماليزي خيري جمال الدين، في منشور على موقع إنستغرام، اليوم الاثنين: إن حكومة بلاده بقيادة محيي الدين ياسين، قدمت استقالتها للملك.

وبحسب "رويترز"؛ فقد شوهد محيي الدين وهو يدخل القصر الوطني في وقت سابق اليوم الاثنين، وسط تقارير عن استقالته، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية التي أدت إلى فقدانه أغلبيته البرلمانية.

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حكومة ماليزيا تقدم استقالتها لـ"الملك"
سبق

قال وزير العلوم الماليزي خيري جمال الدين، في منشور على موقع إنستغرام، اليوم الاثنين: إن حكومة بلاده بقيادة محيي الدين ياسين، قدمت استقالتها للملك.

وبحسب "رويترز"؛ فقد شوهد محيي الدين وهو يدخل القصر الوطني في وقت سابق اليوم الاثنين، وسط تقارير عن استقالته، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية التي أدت إلى فقدانه أغلبيته البرلمانية.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
10:19 AM

حكومة ماليزيا تقدم استقالتها لـ"الملك"

وفق ما نقلته "رويترز" عن "وزير العلوم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير العلوم الماليزي خيري جمال الدين، في منشور على موقع إنستغرام، اليوم الاثنين: إن حكومة بلاده بقيادة محيي الدين ياسين، قدمت استقالتها للملك.

وبحسب "رويترز"؛ فقد شوهد محيي الدين وهو يدخل القصر الوطني في وقت سابق اليوم الاثنين، وسط تقارير عن استقالته، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية التي أدت إلى فقدانه أغلبيته البرلمانية.

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