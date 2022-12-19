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اليوم.. تنطلق عروض "مدل بيست" الموسيقية على مسارحه الخمسة

موسيقيون سعوديون وعرب وعالميون في افتتاح المهرجان

تنطلق اليوم الخميس فعاليات مهرجان "مدل بيست"، أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، وذلك على مسارحه الخمسة وبحضور أكثر من 70 من الديجيهات والموسيقيين العالميين والمحليين والعرب.
وستبدأ عروض أكبر مسارح المهرجان مسرح THE BIG BEAST، عند الساعة 7:00 مساءً بالتوأم الموسيقي SIMI HAZE، ثم يلي ذلك عرض الدي جيه الإيطالي MARCO CAROLA، ثم ستكون هناك الساعة الخاصة بالدي جي الجنوب أفريقي BLACK COFFEE، كما ستليها فقرة B2B ستستمر لمدة ساعة كاملة، وتتوالى بعدها عروض RICK ROSS وSWIZZ BEATZ، وR3HAB، وTIËSTO، وMARTIN GARRIX.
أما عروض مسرح SAUDI BEAST المخصص للمواهب الموسيقية السعودية، فستبدأ عند الساعة 4:00 عصراً مع دي جيه NAS-G، ثم GEHLEN، وJEME، وEL FUEGO، وK.LED، وMAJID، وأخيراً الفرقة الشهيرة محلياً DISH DASH.
في حين سيشهد مسرح UNDERGROUND BEAST 1 تواجد العديد من الموسيقيين العالميين مع عدد من الموسيقيين المحليين، وهم N7، وVINYL MODE، وJAMIE JONES، وNICOLE MOUDABER، وPEGGY GOU، وSOLOMUN.
أما مسرح UNDERGROUND BEAST 2 الذي يدمج أيضاً بين الموسيقيين المحليين والعالميين، فستنطلق عروضه اليوم الخميس عند الساعة 4:00 عصراً مع الدي جيه السعودي RIO، ثم SPCEBOI، وCARLO، وPRUNK، و ANMARZ، و BALOO.
وسيبدأ مسرح DOWN BEAST بعرض موسيقي للدي جي السعودية هتون إدريس، ويلي ذلك DON EDWARDO وMOSES، ثم فرقة الفارابي السعودية، وفرقة دكان المصرية، والعازفة المصرية بلقيس، وUSIF، وأخيراً دي جيه NIGHTMARES ON WAX.
وتنطلق فعاليات مهرجان "مدل بيست" اليوم الخميس 19 ديسمبر، ويستمر حتى السبت 21 ديسمبر 2019م، ويدعم المهرجان العديد من المواهب السعودية، التي تقدم نفسها لزوار المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط لأول مرة على المسرح.

مهرجان مدل بيست عروض مدل بيست الموسيقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم.. تنطلق عروض "مدل بيست" الموسيقية على مسارحه الخمسة
سبق

تنطلق اليوم الخميس فعاليات مهرجان "مدل بيست"، أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، وذلك على مسارحه الخمسة وبحضور أكثر من 70 من الديجيهات والموسيقيين العالميين والمحليين والعرب.
وستبدأ عروض أكبر مسارح المهرجان مسرح THE BIG BEAST، عند الساعة 7:00 مساءً بالتوأم الموسيقي SIMI HAZE، ثم يلي ذلك عرض الدي جيه الإيطالي MARCO CAROLA، ثم ستكون هناك الساعة الخاصة بالدي جي الجنوب أفريقي BLACK COFFEE، كما ستليها فقرة B2B ستستمر لمدة ساعة كاملة، وتتوالى بعدها عروض RICK ROSS وSWIZZ BEATZ، وR3HAB، وTIËSTO، وMARTIN GARRIX.
أما عروض مسرح SAUDI BEAST المخصص للمواهب الموسيقية السعودية، فستبدأ عند الساعة 4:00 عصراً مع دي جيه NAS-G، ثم GEHLEN، وJEME، وEL FUEGO، وK.LED، وMAJID، وأخيراً الفرقة الشهيرة محلياً DISH DASH.
في حين سيشهد مسرح UNDERGROUND BEAST 1 تواجد العديد من الموسيقيين العالميين مع عدد من الموسيقيين المحليين، وهم N7، وVINYL MODE، وJAMIE JONES، وNICOLE MOUDABER، وPEGGY GOU، وSOLOMUN.
أما مسرح UNDERGROUND BEAST 2 الذي يدمج أيضاً بين الموسيقيين المحليين والعالميين، فستنطلق عروضه اليوم الخميس عند الساعة 4:00 عصراً مع الدي جيه السعودي RIO، ثم SPCEBOI، وCARLO، وPRUNK، و ANMARZ، و BALOO.
وسيبدأ مسرح DOWN BEAST بعرض موسيقي للدي جي السعودية هتون إدريس، ويلي ذلك DON EDWARDO وMOSES، ثم فرقة الفارابي السعودية، وفرقة دكان المصرية، والعازفة المصرية بلقيس، وUSIF، وأخيراً دي جيه NIGHTMARES ON WAX.
وتنطلق فعاليات مهرجان "مدل بيست" اليوم الخميس 19 ديسمبر، ويستمر حتى السبت 21 ديسمبر 2019م، ويدعم المهرجان العديد من المواهب السعودية، التي تقدم نفسها لزوار المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط لأول مرة على المسرح.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
07:26 PM

اليوم.. تنطلق عروض "مدل بيست" الموسيقية على مسارحه الخمسة

موسيقيون سعوديون وعرب وعالميون في افتتاح المهرجان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق اليوم الخميس فعاليات مهرجان "مدل بيست"، أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، وذلك على مسارحه الخمسة وبحضور أكثر من 70 من الديجيهات والموسيقيين العالميين والمحليين والعرب.
وستبدأ عروض أكبر مسارح المهرجان مسرح THE BIG BEAST، عند الساعة 7:00 مساءً بالتوأم الموسيقي SIMI HAZE، ثم يلي ذلك عرض الدي جيه الإيطالي MARCO CAROLA، ثم ستكون هناك الساعة الخاصة بالدي جي الجنوب أفريقي BLACK COFFEE، كما ستليها فقرة B2B ستستمر لمدة ساعة كاملة، وتتوالى بعدها عروض RICK ROSS وSWIZZ BEATZ، وR3HAB، وTIËSTO، وMARTIN GARRIX.
أما عروض مسرح SAUDI BEAST المخصص للمواهب الموسيقية السعودية، فستبدأ عند الساعة 4:00 عصراً مع دي جيه NAS-G، ثم GEHLEN، وJEME، وEL FUEGO، وK.LED، وMAJID، وأخيراً الفرقة الشهيرة محلياً DISH DASH.
في حين سيشهد مسرح UNDERGROUND BEAST 1 تواجد العديد من الموسيقيين العالميين مع عدد من الموسيقيين المحليين، وهم N7، وVINYL MODE، وJAMIE JONES، وNICOLE MOUDABER، وPEGGY GOU، وSOLOMUN.
أما مسرح UNDERGROUND BEAST 2 الذي يدمج أيضاً بين الموسيقيين المحليين والعالميين، فستنطلق عروضه اليوم الخميس عند الساعة 4:00 عصراً مع الدي جيه السعودي RIO، ثم SPCEBOI، وCARLO، وPRUNK، و ANMARZ، و BALOO.
وسيبدأ مسرح DOWN BEAST بعرض موسيقي للدي جي السعودية هتون إدريس، ويلي ذلك DON EDWARDO وMOSES، ثم فرقة الفارابي السعودية، وفرقة دكان المصرية، والعازفة المصرية بلقيس، وUSIF، وأخيراً دي جيه NIGHTMARES ON WAX.
وتنطلق فعاليات مهرجان "مدل بيست" اليوم الخميس 19 ديسمبر، ويستمر حتى السبت 21 ديسمبر 2019م، ويدعم المهرجان العديد من المواهب السعودية، التي تقدم نفسها لزوار المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط لأول مرة على المسرح.

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