توقَّع عبدالعزيز الحصيني، خبير الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق (تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الباحة، عسير، غرب الرياض وشمال الشرقية). وقال "الحصيني": "نماذج الطقس تشير لحالة جوية ممطرة، بدايتها الفعلية من يوم الاثنين 1443/6/7هـ". وتابع عبر حسابه في "تويتر": "أمطار غزيرة، وسيول بين مثلث (المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وغرب القصيم)". وأضاف: "يُتوقَّع حالة جوية ممطرة ثانية ارتدادية، تلي الحالة الأولى، وهي أفضل إن شاء الله".

"الحصيني": أمطار متفاوتة على مناطق عدة بالسعودية منصور الشلاقي سبق 2022-01-08 توقَّع عبدالعزيز الحصيني، خبير الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق (تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الباحة، عسير، غرب الرياض وشمال الشرقية).



وقال "الحصيني": "نماذج الطقس تشير لحالة جوية ممطرة، بدايتها الفعلية من يوم الاثنين 1443/6/7هـ".



وتابع عبر حسابه في "تويتر": "أمطار غزيرة، وسيول بين مثلث (المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وغرب القصيم)".



وأضاف: "يُتوقَّع حالة جوية ممطرة ثانية ارتدادية، تلي الحالة الأولى، وهي أفضل إن شاء الله".

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443 11:07 PM

"الحصيني": أمطار متفاوتة على مناطق عدة بالسعودية تبدأ فعليًّا من يوم الاثنين المقبل





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توقَّع عبدالعزيز الحصيني، خبير الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق (تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الباحة، عسير، غرب الرياض وشمال الشرقية).



وقال "الحصيني": "نماذج الطقس تشير لحالة جوية ممطرة، بدايتها الفعلية من يوم الاثنين 1443/6/7هـ".



وتابع عبر حسابه في "تويتر": "أمطار غزيرة، وسيول بين مثلث (المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وغرب القصيم)".



وأضاف: "يُتوقَّع حالة جوية ممطرة ثانية ارتدادية، تلي الحالة الأولى، وهي أفضل إن شاء الله".