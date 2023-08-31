لتحقيق التعاون والتكامل.. شراكة بين التعليم وإدارة المرور في الطائف

لرفع مستوى الوعي المجتمعي والثقافة المرورية وتكثيف التوعية

أبرمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، عقد شراكة مع إدارة مرور الطائف، في إطار التعاون البنّاء والمثمر مع مختلف القطاعات، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي ترسم توحيد الجهود والشراكات بين الإدارات الحكومية لدفع عجلة التنمية في كل المجالات.

وقّع العقد من جانب تعليم الطائف المدير العام للتعليم طلال اللهييي؛ فيما وقعها من جانب إدارة مرور الطائف مدير الإدارة العقيد علي الشيباني بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين، ومدير إدارة النشاط الطلابي، ومدير وحدة الشراكة وعدد من ضباط إدارة المرور.

وتهدف هذه الاتفاقية لتحقيق التعاون والتكامل بين التعليم وإدارة مرور الطائف فيما يخدم المجتمع التعليمي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي والثقافة المرورية، وتكثيف التوعية المرورية، وتحقيق تنمية مستدامة لكل فئات المجتمع عامة ومنسوبي إدارة المرور والمجتمع التعليمي في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف على وجه الخصوص.

وتأتي هذه الشراكة انطلاقًا من برنامج التحول الوطني 2020، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وحرصًا من الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف على توفير متطلبات السلامة المرورية لجميع منسوبيها، برؤية تهدف إلى تحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لوزارة التعليم والإدارة العامة للمرور.