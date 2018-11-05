"سبق" في سجن محافظة تيماء.. تأهيل وتدريب وإصلاح

حضرت حصة تدريبية مع النزلاء

حضرت "سبق" صباح اليوم مع نزلاء شعبة سجن محافظة تيماء حصة تدريبية عن صيانة الهواتف الذكية بشقيه النظري والعملي وهي أحد البرامج التي تقيمها مديرية سجون المنطقة للنزلاء، وذلك بمتابعة من مدير السجون بمنطقة تبوك العقيد سلمان محمد العتيبي وبالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بتيماء بهدف تعزيز برامج التأهيل والإصلاح ليعود النزلاء أعضاء فعالين في مجتمعهم.

وبدأت جولة "سبق" بزيارة الفصل التدريبي الذي هيأه سجن المحافظة لتعليم النزلاء إذ يحتوي على وسائل تعليمية حديثة وشاركت النزلاء الحصة التدريبية عن صيانة الهواتف، وحظيت المحاضرة باهتمام وبتفاعل إيجابي من النزلاء حيث يقومون بتدوين ما يقوله المدرب لتطبيقه عمليًا من خلال الأدوات التي وفرها المعهد، فيما أكد النزلاء أن مثل هذه الدورات ستكون بالتأكيد مساعدة لهم لمواجهة صعوبات الحياة بعد خروجهم من السجن

من جهة أخرى، أكد مدير سجون المنطقة العقيد سلمان العتيبي لـ "سبق" حرص المديرية العامة للسجون على تهيئة النزلاء تأهيلاً حسب ميولهم وقدراتهم والسعي لتوفير كل الإمكانات لتعديل السلوك في سبيل عودتهم إلى المجتمع أفرادًا صالحين فاعلين لديهم مؤهلات تعود عليهم بالنفع والفائدة، مبينًا أن إدارته اتفقت أخيرًا على تشكيل لجنة مع جامعة تبوك لوضع الخطط والدراسات اللازمة لكل البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بتدريب وتأهيل النزلاء والعاملين.

يُذكر أن هذه الدورات جاءت بتنسيق مدير شعبة سجن تيماء النقيب سعد بن نجم النجم ومدير المعهد الصناعي الثانوي المشرف على فرع الكلية التقنية بتيماء جابر محمد حمدي ومدير العلاقات العامة للمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بتيماء المهندس تميم محمد العمري، حيث ستشمل خلال الأسابيع القادمة دورات لصيانة الكهرباء من قسم الكهرباء الإنشائية في المعهد ودورات عن الحاسب الآلي.