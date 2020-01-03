مبادرة بنجران تدخل الفرح إلى قلوب مرضى السرطان

بمشاركة أكثر من 50 متطوعًا ومتطوعة

نفذت جمعية رعاية مرضى السرطان بمنطقة نجران، بالتعاون مع قسم الأورام بمستشفى الملك خالد، والملتقى الإعلامي بالمنطقة مبادرة تطوعية بعنوان "نجران تستاهل"، بمشاركة أكثر من ٥٠ متطوعًا ومتطوعة.

وأوضحت كل م المتطوعتان تهاني مبارك، وراية آل قريش، أن المبادرة هدفت إلى تعزيز الروح المعنوية الإيجابية، وإدخال الفرح والسعادة إلى قلوب المصابين بالسرطان الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات، وكذلك إيضاح معنى التطوع وحب الخير والوعي المجتمعي، وكيفية التعامل مع المرضى ومساندتهم بصناعه الأمل ورسم السعادة على محياهم.

من جانبه أكد رئيس جمعية رعاية مرضى السرطان بمنطقة نجران قناص بن أحمد آل سوار، أن هذه المبادرة التي نفذها أكثر من ٥٠ متطوعًا ومتطوعة من أبناء وبنات المنطقة، تأتي ضمن عدة مبادرات سوف تطلقها الجمعية بالتعاون مع عدة جهات في المنطقة لخدمة مرضى السرطان.



وأشار إلى الجمعية شريك رئيسي بوطننا الغالي في التوعية والتثقيف للمهتمين والممارسين في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية، من خلال تمكين العلاج ونشر ثقافة الكشف المبكر وتشخيص الحالات، بالتعاون مع جمعيات السرطان ووزارة الصحة والمنظمات ومراكز البحوث في مجال السرطان. ‪