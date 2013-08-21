زلزال بقوة 4 درجات قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية

لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أن الزلزال وقع في المياه على بعد 123 كيلومترًا جنوب غرب "غون سان" في إقليم جولا الشمالي في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي، مضيفةً أن مركز الزلزال كان عند خط عرض 35.72 درجة شمالًا وخط طول 124.7 درجة شرقًا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.