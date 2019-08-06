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بالفيديو.. المدينة الوردية تشهد "تسلل يهودي".. "وأبو البصل" يعيد الهيبة للسياحة الأردنية

زارها 500 يهودي وتعدَّوا على المقام

اتخذت السلطات الأردنية، قرارًا بإغلاق ما يُعرف بمقام النبي هارون في المدينة الوردية "البتراء" جنوب الأردن، وذلك بعد تداول المدوّنين الأردنيين صورًا وفيديوهات لسياح إسرائيليين وهم يقومون بطقوس تلمودية؛ حيث يقع هذا الأثر الديني على قمم جبال مدينة البتراء (300كم) جنوبًا.

ونقلت وكالة "بترا" الرسمية، عن الأوقاف الأردنية؛ قولها في بيان لها: إن "قرار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل، لاتخاذ قرار بإغلاق مقام النبي هارون؛ لعودة الهدوء والهيبة لمدينة البتراء النبطية، وهي التي تصنف بمنبع الدخل السياحي الأول في الأردن، ومنع السياح من دخول المقام إلا بعد الحصول على موافقات مسبقة".

يذكر أن ما يقارب 500 يهودي قد زار البتراء الأردنية في نفس التوقيت الذي حدث به التعدّي اليهودي على آثار مقام النبي هارون.

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بالفيديو.. المدينة الوردية تشهد "تسلل يهودي".. "وأبو البصل" يعيد الهيبة للسياحة الأردنية
سبق

اتخذت السلطات الأردنية، قرارًا بإغلاق ما يُعرف بمقام النبي هارون في المدينة الوردية "البتراء" جنوب الأردن، وذلك بعد تداول المدوّنين الأردنيين صورًا وفيديوهات لسياح إسرائيليين وهم يقومون بطقوس تلمودية؛ حيث يقع هذا الأثر الديني على قمم جبال مدينة البتراء (300كم) جنوبًا.

ونقلت وكالة "بترا" الرسمية، عن الأوقاف الأردنية؛ قولها في بيان لها: إن "قرار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل، لاتخاذ قرار بإغلاق مقام النبي هارون؛ لعودة الهدوء والهيبة لمدينة البتراء النبطية، وهي التي تصنف بمنبع الدخل السياحي الأول في الأردن، ومنع السياح من دخول المقام إلا بعد الحصول على موافقات مسبقة".

يذكر أن ما يقارب 500 يهودي قد زار البتراء الأردنية في نفس التوقيت الذي حدث به التعدّي اليهودي على آثار مقام النبي هارون.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
07:44 PM
اخر تعديل
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
08:27 PM

بالفيديو.. المدينة الوردية تشهد "تسلل يهودي".. "وأبو البصل" يعيد الهيبة للسياحة الأردنية

زارها 500 يهودي وتعدَّوا على المقام

A A A
خالد خليل - الرياض
0
3,208

اتخذت السلطات الأردنية، قرارًا بإغلاق ما يُعرف بمقام النبي هارون في المدينة الوردية "البتراء" جنوب الأردن، وذلك بعد تداول المدوّنين الأردنيين صورًا وفيديوهات لسياح إسرائيليين وهم يقومون بطقوس تلمودية؛ حيث يقع هذا الأثر الديني على قمم جبال مدينة البتراء (300كم) جنوبًا.

ونقلت وكالة "بترا" الرسمية، عن الأوقاف الأردنية؛ قولها في بيان لها: إن "قرار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل، لاتخاذ قرار بإغلاق مقام النبي هارون؛ لعودة الهدوء والهيبة لمدينة البتراء النبطية، وهي التي تصنف بمنبع الدخل السياحي الأول في الأردن، ومنع السياح من دخول المقام إلا بعد الحصول على موافقات مسبقة".

يذكر أن ما يقارب 500 يهودي قد زار البتراء الأردنية في نفس التوقيت الذي حدث به التعدّي اليهودي على آثار مقام النبي هارون.

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