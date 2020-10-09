ووفقًا للمصدر نفسه؛ فإن الاتحاد أحال هذا التجاوز للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وبما تنص عليه الأنظمة الخاصة بالجرائم المعلوماتية وجرائم النشر الإلكتروني.

أوضح مصدر مطلع لـ"سبق"، أن الإعلامييْن اللذيْن تبادلا بعض الألفاظ المسيئة عبر حسابيهما في "تويتر"، لا يحملان عضوية سارية في اتحاد الإعلام الرياضي.

مصادر: اتحاد الإعلام الرياضي يحيل تجاوزات إعلامييْن بألفاظ مسيئة في تويتر للجهات المعنية عبدالله البرقاوي سبق 2020-10-09 أوضح مصدر مطلع لـ"سبق"، أن الإعلامييْن اللذيْن تبادلا بعض الألفاظ المسيئة عبر حسابيهما في "تويتر"، لا يحملان عضوية سارية في اتحاد الإعلام الرياضي. ووفقًا للمصدر نفسه؛ فإن الاتحاد أحال هذا التجاوز للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وبما تنص عليه الأنظمة الخاصة بالجرائم المعلوماتية وجرائم النشر الإلكتروني.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442 06:34 PM

اخر تعديل 09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442 08:56 PM

مصادر: اتحاد الإعلام الرياضي يحيل تجاوزات إعلامييْن بألفاظ مسيئة في تويتر للجهات المعنية أكد أنهما لا يحملان عضوية سارية في الاتحاد





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أوضح مصدر مطلع لـ"سبق"، أن الإعلامييْن اللذيْن تبادلا بعض الألفاظ المسيئة عبر حسابيهما في "تويتر"، لا يحملان عضوية سارية في اتحاد الإعلام الرياضي.

ووفقًا للمصدر نفسه؛ فإن الاتحاد أحال هذا التجاوز للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وبما تنص عليه الأنظمة الخاصة بالجرائم المعلوماتية وجرائم النشر الإلكتروني.