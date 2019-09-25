النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لصان يقتحمان منتجعاً بأسلحة بيضاء ويسرقان علبة ذهب بالطائف

عبثا بممتلكات المنتجع رغم وجود كاميرات المراقبة

نجحت كاميرات المُراقبة في رصد ومُتابعة عملية سطو قام بها لصان، كانا قد اقتحما مكتب أحد المنتجعات المعروفة بالطائف بعد كسر بابه، وعبثوا بداخله قبل أن يسرقوا علبة ذهب تم التحفظ عليها من قِبل إدارة المنتجع، وتعود ملكيتها لإحدى زبونات المنتجع والتي فقدتها بداخله إبان استئجارها له.

وحصلت "سبق" على تسجيل الفيديو الذي وثقَ ما بعد عملية السطو، والتي حدثت قبل فجر اليوم الأربعاء، من قِبل إدارة المنتجع؛ حيث قام اثنان من اللصوص أحدهما مُلثم، والآخر مكشوف الرأس، يحملان أسلحة بيضاء "سكين وعتلة حديدية"، وعبثا داخل المكتب وتحديدًا بالأدرج والدواليب والأوراق والملفات، لحين تمكنهما من العثور على علبة مجوهرات بداخلها سلسال وتعليقة من الذهب، تعود في ملكيتها لإحدى الزبائن التي كانت قد فقدتها إبان استئجارها للمنتجع في وقتٍ سابق.

وباشرت الشرطة ممثلةً في الأدلة الجنائية موقع الحالة، وتم رفع البصمات، كما تمت الاستعانة بتسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمنتجع، والتي أظهرت وجه أحد الجناة واضحًا، ليتم اتخاذ الإجراءات الأمنية حيالهما.

وطالبت إدارة المنتجع عبر "سبق" من الجهات الأمنية؛ بتكثيف البحث عن اللصين، والقبض عليهما ومحاسبتهما وفق النظام والقانون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لصان يقتحمان منتجعاً بأسلحة بيضاء ويسرقان علبة ذهب بالطائف
سبق

نجحت كاميرات المُراقبة في رصد ومُتابعة عملية سطو قام بها لصان، كانا قد اقتحما مكتب أحد المنتجعات المعروفة بالطائف بعد كسر بابه، وعبثوا بداخله قبل أن يسرقوا علبة ذهب تم التحفظ عليها من قِبل إدارة المنتجع، وتعود ملكيتها لإحدى زبونات المنتجع والتي فقدتها بداخله إبان استئجارها له.

وحصلت "سبق" على تسجيل الفيديو الذي وثقَ ما بعد عملية السطو، والتي حدثت قبل فجر اليوم الأربعاء، من قِبل إدارة المنتجع؛ حيث قام اثنان من اللصوص أحدهما مُلثم، والآخر مكشوف الرأس، يحملان أسلحة بيضاء "سكين وعتلة حديدية"، وعبثا داخل المكتب وتحديدًا بالأدرج والدواليب والأوراق والملفات، لحين تمكنهما من العثور على علبة مجوهرات بداخلها سلسال وتعليقة من الذهب، تعود في ملكيتها لإحدى الزبائن التي كانت قد فقدتها إبان استئجارها للمنتجع في وقتٍ سابق.

وباشرت الشرطة ممثلةً في الأدلة الجنائية موقع الحالة، وتم رفع البصمات، كما تمت الاستعانة بتسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمنتجع، والتي أظهرت وجه أحد الجناة واضحًا، ليتم اتخاذ الإجراءات الأمنية حيالهما.

وطالبت إدارة المنتجع عبر "سبق" من الجهات الأمنية؛ بتكثيف البحث عن اللصين، والقبض عليهما ومحاسبتهما وفق النظام والقانون.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
09:13 PM

لصان يقتحمان منتجعاً بأسلحة بيضاء ويسرقان علبة ذهب بالطائف

عبثا بممتلكات المنتجع رغم وجود كاميرات المراقبة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
16
19,555

نجحت كاميرات المُراقبة في رصد ومُتابعة عملية سطو قام بها لصان، كانا قد اقتحما مكتب أحد المنتجعات المعروفة بالطائف بعد كسر بابه، وعبثوا بداخله قبل أن يسرقوا علبة ذهب تم التحفظ عليها من قِبل إدارة المنتجع، وتعود ملكيتها لإحدى زبونات المنتجع والتي فقدتها بداخله إبان استئجارها له.

وحصلت "سبق" على تسجيل الفيديو الذي وثقَ ما بعد عملية السطو، والتي حدثت قبل فجر اليوم الأربعاء، من قِبل إدارة المنتجع؛ حيث قام اثنان من اللصوص أحدهما مُلثم، والآخر مكشوف الرأس، يحملان أسلحة بيضاء "سكين وعتلة حديدية"، وعبثا داخل المكتب وتحديدًا بالأدرج والدواليب والأوراق والملفات، لحين تمكنهما من العثور على علبة مجوهرات بداخلها سلسال وتعليقة من الذهب، تعود في ملكيتها لإحدى الزبائن التي كانت قد فقدتها إبان استئجارها للمنتجع في وقتٍ سابق.

وباشرت الشرطة ممثلةً في الأدلة الجنائية موقع الحالة، وتم رفع البصمات، كما تمت الاستعانة بتسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمنتجع، والتي أظهرت وجه أحد الجناة واضحًا، ليتم اتخاذ الإجراءات الأمنية حيالهما.

وطالبت إدارة المنتجع عبر "سبق" من الجهات الأمنية؛ بتكثيف البحث عن اللصين، والقبض عليهما ومحاسبتهما وفق النظام والقانون.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,024
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,153
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,150
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,728

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة