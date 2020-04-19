"نفع" تُنفق أكثر من 2.5 مليون ريال لدعم المتأثرين بجائحة كورونا

لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأسر المتعفّفة والأفراد

أعلنت جمعية "نفع" الخيرية، صرف مليونين وخمسمائة وثلاثة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ريالاً، لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأسر المتعففة، والأسر والأفراد الذين يعانون من تداعيات جائحة كورونا.



ونوه المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري، إلى جهود حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- التي مثلت نموذجًا حقيقيًّا لرعاية الإنسان والاهتمام به، وتسخير كل ما من شأنه الحفاظ على صحة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم من الجائحة التي فتكت بالآلاف في دول العالم.



وكشف "العُمري" عن تفاصيل ما صرفته الجمعية مؤخرًا؛ حيث أوضح أنه جرى صرف مبلغ مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف وثلاثمائة واثنين وثمانين ريالاً، لـ700 يتيم ويتيمة من الأيتام التي ترعاهم الجمعية.



كما شحنت 516 بطاقة تسوق إلكترونية لـ516 أسرة مستحقة، بواقع 500 ريال لكل بطاقة، وبمبلغ إجمالي 258 ألف ريال، فيما تم توزيع 2797 سلة غذائية لـ2797 أسرة، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 741.205 ريالات، بالإضافة إلى توزيع 4975 وجبة ساخنة في أحياء المحجر والزهراء ومخطط الشفا والروابي بجدة، وصلت قيمة هذه الوجبات 49750 ريالاً.



وأضاف "العُمري" أن هذه الفترة تشهد حضورًا مجتمعيًّا وجهودًا كبيرة لمواصلة رسالة العمل الخيرية بتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ أسوة بقطاعات الدولة الأخرى لمساندة الأسر والأفراد، بسبب الظروف الراهنة المتأثرة بهذه الجائحة عبر تخصيص مبالغ مالية وسلال غذائية وبطاقات شحن تسوق إلكترونية للأسر المتعففة، والفئات المجتمعية التي لا تستطيع الخروج من منازلها.



وأكد أن الجمعية تواصل رسالتها إيمانًا منها بواجبها تجاه الوطن والمجتمع، وإدراكًا بأهمية دعم جهود الجهات المعنية بالدولة ورفع كفاءة الاستجابة للفئات المجتمعية المعوزة، وتقديم الدعم المادي والغذائي لها وفق احتياجاتها، بالذات في هذه الفترة الحرجة التي تشهد تكاتف كل قطاعات الدولة.