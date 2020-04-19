النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نفع" تُنفق أكثر من 2.5 مليون ريال لدعم المتأثرين بجائحة كورونا

لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأسر المتعفّفة والأفراد

أعلنت جمعية "نفع" الخيرية، صرف مليونين وخمسمائة وثلاثة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ريالاً، لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأسر المتعففة، والأسر والأفراد الذين يعانون من تداعيات جائحة كورونا.

ونوه المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري، إلى جهود حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- التي مثلت نموذجًا حقيقيًّا لرعاية الإنسان والاهتمام به، وتسخير كل ما من شأنه الحفاظ على صحة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم من الجائحة التي فتكت بالآلاف في دول العالم.

وكشف "العُمري" عن تفاصيل ما صرفته الجمعية مؤخرًا؛ حيث أوضح أنه جرى صرف مبلغ مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف وثلاثمائة واثنين وثمانين ريالاً، لـ700 يتيم ويتيمة من الأيتام التي ترعاهم الجمعية.

كما شحنت 516 بطاقة تسوق إلكترونية لـ516 أسرة مستحقة، بواقع 500 ريال لكل بطاقة، وبمبلغ إجمالي 258 ألف ريال، فيما تم توزيع 2797 سلة غذائية لـ2797 أسرة، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 741.205 ريالات، بالإضافة إلى توزيع 4975 وجبة ساخنة في أحياء المحجر والزهراء ومخطط الشفا والروابي بجدة، وصلت قيمة هذه الوجبات 49750 ريالاً.

وأضاف "العُمري" أن هذه الفترة تشهد حضورًا مجتمعيًّا وجهودًا كبيرة لمواصلة رسالة العمل الخيرية بتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ أسوة بقطاعات الدولة الأخرى لمساندة الأسر والأفراد، بسبب الظروف الراهنة المتأثرة بهذه الجائحة عبر تخصيص مبالغ مالية وسلال غذائية وبطاقات شحن تسوق إلكترونية للأسر المتعففة، والفئات المجتمعية التي لا تستطيع الخروج من منازلها.

وأكد أن الجمعية تواصل رسالتها إيمانًا منها بواجبها تجاه الوطن والمجتمع، وإدراكًا بأهمية دعم جهود الجهات المعنية بالدولة ورفع كفاءة الاستجابة للفئات المجتمعية المعوزة، وتقديم الدعم المادي والغذائي لها وفق احتياجاتها، بالذات في هذه الفترة الحرجة التي تشهد تكاتف كل قطاعات الدولة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نفع" تُنفق أكثر من 2.5 مليون ريال لدعم المتأثرين بجائحة كورونا
سبق

أعلنت جمعية "نفع" الخيرية، صرف مليونين وخمسمائة وثلاثة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ريالاً، لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأسر المتعففة، والأسر والأفراد الذين يعانون من تداعيات جائحة كورونا.

ونوه المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري، إلى جهود حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- التي مثلت نموذجًا حقيقيًّا لرعاية الإنسان والاهتمام به، وتسخير كل ما من شأنه الحفاظ على صحة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم من الجائحة التي فتكت بالآلاف في دول العالم.

وكشف "العُمري" عن تفاصيل ما صرفته الجمعية مؤخرًا؛ حيث أوضح أنه جرى صرف مبلغ مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف وثلاثمائة واثنين وثمانين ريالاً، لـ700 يتيم ويتيمة من الأيتام التي ترعاهم الجمعية.

كما شحنت 516 بطاقة تسوق إلكترونية لـ516 أسرة مستحقة، بواقع 500 ريال لكل بطاقة، وبمبلغ إجمالي 258 ألف ريال، فيما تم توزيع 2797 سلة غذائية لـ2797 أسرة، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 741.205 ريالات، بالإضافة إلى توزيع 4975 وجبة ساخنة في أحياء المحجر والزهراء ومخطط الشفا والروابي بجدة، وصلت قيمة هذه الوجبات 49750 ريالاً.

وأضاف "العُمري" أن هذه الفترة تشهد حضورًا مجتمعيًّا وجهودًا كبيرة لمواصلة رسالة العمل الخيرية بتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ أسوة بقطاعات الدولة الأخرى لمساندة الأسر والأفراد، بسبب الظروف الراهنة المتأثرة بهذه الجائحة عبر تخصيص مبالغ مالية وسلال غذائية وبطاقات شحن تسوق إلكترونية للأسر المتعففة، والفئات المجتمعية التي لا تستطيع الخروج من منازلها.

وأكد أن الجمعية تواصل رسالتها إيمانًا منها بواجبها تجاه الوطن والمجتمع، وإدراكًا بأهمية دعم جهود الجهات المعنية بالدولة ورفع كفاءة الاستجابة للفئات المجتمعية المعوزة، وتقديم الدعم المادي والغذائي لها وفق احتياجاتها، بالذات في هذه الفترة الحرجة التي تشهد تكاتف كل قطاعات الدولة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
04:33 PM

"نفع" تُنفق أكثر من 2.5 مليون ريال لدعم المتأثرين بجائحة كورونا

لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأسر المتعفّفة والأفراد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
805

أعلنت جمعية "نفع" الخيرية، صرف مليونين وخمسمائة وثلاثة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ريالاً، لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأسر المتعففة، والأسر والأفراد الذين يعانون من تداعيات جائحة كورونا.

ونوه المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري، إلى جهود حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- التي مثلت نموذجًا حقيقيًّا لرعاية الإنسان والاهتمام به، وتسخير كل ما من شأنه الحفاظ على صحة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم من الجائحة التي فتكت بالآلاف في دول العالم.

وكشف "العُمري" عن تفاصيل ما صرفته الجمعية مؤخرًا؛ حيث أوضح أنه جرى صرف مبلغ مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف وثلاثمائة واثنين وثمانين ريالاً، لـ700 يتيم ويتيمة من الأيتام التي ترعاهم الجمعية.

كما شحنت 516 بطاقة تسوق إلكترونية لـ516 أسرة مستحقة، بواقع 500 ريال لكل بطاقة، وبمبلغ إجمالي 258 ألف ريال، فيما تم توزيع 2797 سلة غذائية لـ2797 أسرة، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 741.205 ريالات، بالإضافة إلى توزيع 4975 وجبة ساخنة في أحياء المحجر والزهراء ومخطط الشفا والروابي بجدة، وصلت قيمة هذه الوجبات 49750 ريالاً.

وأضاف "العُمري" أن هذه الفترة تشهد حضورًا مجتمعيًّا وجهودًا كبيرة لمواصلة رسالة العمل الخيرية بتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ أسوة بقطاعات الدولة الأخرى لمساندة الأسر والأفراد، بسبب الظروف الراهنة المتأثرة بهذه الجائحة عبر تخصيص مبالغ مالية وسلال غذائية وبطاقات شحن تسوق إلكترونية للأسر المتعففة، والفئات المجتمعية التي لا تستطيع الخروج من منازلها.

وأكد أن الجمعية تواصل رسالتها إيمانًا منها بواجبها تجاه الوطن والمجتمع، وإدراكًا بأهمية دعم جهود الجهات المعنية بالدولة ورفع كفاءة الاستجابة للفئات المجتمعية المعوزة، وتقديم الدعم المادي والغذائي لها وفق احتياجاتها، بالذات في هذه الفترة الحرجة التي تشهد تكاتف كل قطاعات الدولة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,351
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,773
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,294
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة