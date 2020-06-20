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العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بحجة

بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م في قسم الطوارئ 13 مستفيداً، وعيادة الباطنية 134 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 42 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 مرضى.
كما صرفت الأدوية لـ 152 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 48 مستفيدًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 3 مراجعين.

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العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بحجة
سبق

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م في قسم الطوارئ 13 مستفيداً، وعيادة الباطنية 134 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 42 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 مرضى.
كما صرفت الأدوية لـ 152 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 48 مستفيدًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 3 مراجعين.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
04:40 PM
اخر تعديل
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
04:48 PM

العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بحجة

بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م في قسم الطوارئ 13 مستفيداً، وعيادة الباطنية 134 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 42 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 مرضى.
كما صرفت الأدوية لـ 152 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 48 مستفيدًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 3 مراجعين.

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