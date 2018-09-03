"الشرعية" تحاصر مسقط رأس الحوثي تمهيداً لاقتحامه

أحبطت محاولة الميليشيا استرداد مواقع خسرتها.. وكبدتها خسائر

حاصرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالتحالف العربي ميليشيا الحوثي في منطقة مرّان، مسقط رأس زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي؛ تمهيدا لاقتحامها، وذلك بعد توغلها في عمق محافظة صعدة.

ونسبت قناة "العربية" عبر حسابها على "تويتر" اليوم (الإثنين)، إلى مصادر عسكرية يمنية القول: "إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات دفعت بها ميليشيا الحوثي من مديرية سفيان التابعة لمحافظة عمران إلى مثلث مران، في محاولة يائسة لاستعادة مواقع كانت قد خسرتها، إلا أن القصف أحبط تلك المحاولة وكبدها خسائر فادحة".

على صعيد آخر، استعادت قوات الجيش الوطني مناطق جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في مديرية ماوية جنوب شرق محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري إن وحدات من الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي جنوب مديرية ماوية، وتمكنت من تحرير منطقتي المهانة والخرابة.