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"الأسمنت" يسجل أدنى انخفاض منذ 9 أشهر.. هنا قائمة "أسعار المواد الإنشائية"

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي نزولاً على المطالب أهم الأسباب

سجلت أسعار الأسمنت أدنى انخفاض لها؛ وذلك منذ تسعة أشهر، بحسب تقرير هيئة الإحصاء عن المواد الإنشائية؛ حيث سجل متوسط سعري بلغ 13,87 في سبتمبر ، بينما كان قد صعد بداية العام وبالتحديد في شهر يناير إلى 14,11 ريال.

وترى تقارير أن من أهم أسباب انخفاض اسعار الأسمنت تعديل اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي بعد إقراره، والذي شهد خلال الفترة الماضية مطالبات بتخفيض مخالفاته من 41 مخالفة إلى 11 مخالفة لانتعاش السوق.

وشهدت المبيعات المحلية من الأسمنت تراجعاً من 15.150 مليون طن خلال الربع الأول إلى 11.523 مليوناً خلال الربع الثاني، في حين انخفضت مبيعات التصدير من 2.734 مليون طن إلى 2.254 مليون طن.

وجاءت أسعار بعض المواد الإنشائية في شهر سبتمبر على النحو التالى:
1- الخرسانة الجاهزة للمتر المربع 206,85
2- الحديد للطن 3620 ريال
3- الأسمنت 13,87
4- الكيابل للمتر 45,86
5- الأخشاب للمتر المكعب 3274,53

وتوقع تقرير حديث لـ"الجزيرة كابيتال" أن يحقق قطاع الإسمنت السعودي نمواً سنوياً في مبيعات الإسمنت في مقابل انخفاض المبيعات على المستوى الربعي بين الربعين الأول والثاني من العام الحالي مع تضاعف مبيعات التصدير السنوية.

وكشفت البيانات أن النمو السنوي للمبيعات المحلية والذي يشكل 83% من مبيعات الإسمنت بلغ 22.7% مرتفعاً من 9.393 ملايين طن إلى 11.523، في حين ارتفعت مبيعات التصدير 124.3% مرتفعة من 1.005 مليون طن إلى 2.254 مليون طن، ليبلغ مجموع الزيادة الإجمالية 3.379 ملايين بنسبة 32.5% ؛ حيث بلغ حجم المبيعات الإجمالية خلال الربع الثاني من العام الحالي 13.777 مليون طن مقارنة بحوالي 10.398 ملايين في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الإسمنت خلال الربع الثاني من العام الحالي 2.353.4 مليار ريال مرتفعة بنسبة 17% عن ذات الفترة من العام الماضي الذي سجلت فيه 2.011.7 مليار ريال وبإضافة 341.7 مليون ريال، في مقابل زيادة في صافي الأرباح بلغت 15.5% والتي ارتفعت من 557.1 مليون ريال إلى 643.3 مليون وبزيادة إجمالية بلغت 86.2 مليون ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأسمنت" يسجل أدنى انخفاض منذ 9 أشهر.. هنا قائمة "أسعار المواد الإنشائية"
سبق

سجلت أسعار الأسمنت أدنى انخفاض لها؛ وذلك منذ تسعة أشهر، بحسب تقرير هيئة الإحصاء عن المواد الإنشائية؛ حيث سجل متوسط سعري بلغ 13,87 في سبتمبر ، بينما كان قد صعد بداية العام وبالتحديد في شهر يناير إلى 14,11 ريال.

وترى تقارير أن من أهم أسباب انخفاض اسعار الأسمنت تعديل اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي بعد إقراره، والذي شهد خلال الفترة الماضية مطالبات بتخفيض مخالفاته من 41 مخالفة إلى 11 مخالفة لانتعاش السوق.

وشهدت المبيعات المحلية من الأسمنت تراجعاً من 15.150 مليون طن خلال الربع الأول إلى 11.523 مليوناً خلال الربع الثاني، في حين انخفضت مبيعات التصدير من 2.734 مليون طن إلى 2.254 مليون طن.

وجاءت أسعار بعض المواد الإنشائية في شهر سبتمبر على النحو التالى:
1- الخرسانة الجاهزة للمتر المربع 206,85
2- الحديد للطن 3620 ريال
3- الأسمنت 13,87
4- الكيابل للمتر 45,86
5- الأخشاب للمتر المكعب 3274,53

وتوقع تقرير حديث لـ"الجزيرة كابيتال" أن يحقق قطاع الإسمنت السعودي نمواً سنوياً في مبيعات الإسمنت في مقابل انخفاض المبيعات على المستوى الربعي بين الربعين الأول والثاني من العام الحالي مع تضاعف مبيعات التصدير السنوية.

وكشفت البيانات أن النمو السنوي للمبيعات المحلية والذي يشكل 83% من مبيعات الإسمنت بلغ 22.7% مرتفعاً من 9.393 ملايين طن إلى 11.523، في حين ارتفعت مبيعات التصدير 124.3% مرتفعة من 1.005 مليون طن إلى 2.254 مليون طن، ليبلغ مجموع الزيادة الإجمالية 3.379 ملايين بنسبة 32.5% ؛ حيث بلغ حجم المبيعات الإجمالية خلال الربع الثاني من العام الحالي 13.777 مليون طن مقارنة بحوالي 10.398 ملايين في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الإسمنت خلال الربع الثاني من العام الحالي 2.353.4 مليار ريال مرتفعة بنسبة 17% عن ذات الفترة من العام الماضي الذي سجلت فيه 2.011.7 مليار ريال وبإضافة 341.7 مليون ريال، في مقابل زيادة في صافي الأرباح بلغت 15.5% والتي ارتفعت من 557.1 مليون ريال إلى 643.3 مليون وبزيادة إجمالية بلغت 86.2 مليون ريال.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
03:12 PM

"الأسمنت" يسجل أدنى انخفاض منذ 9 أشهر.. هنا قائمة "أسعار المواد الإنشائية"

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي نزولاً على المطالب أهم الأسباب

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قاسم الخبراني - الرياض
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سجلت أسعار الأسمنت أدنى انخفاض لها؛ وذلك منذ تسعة أشهر، بحسب تقرير هيئة الإحصاء عن المواد الإنشائية؛ حيث سجل متوسط سعري بلغ 13,87 في سبتمبر ، بينما كان قد صعد بداية العام وبالتحديد في شهر يناير إلى 14,11 ريال.

وترى تقارير أن من أهم أسباب انخفاض اسعار الأسمنت تعديل اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي بعد إقراره، والذي شهد خلال الفترة الماضية مطالبات بتخفيض مخالفاته من 41 مخالفة إلى 11 مخالفة لانتعاش السوق.

وشهدت المبيعات المحلية من الأسمنت تراجعاً من 15.150 مليون طن خلال الربع الأول إلى 11.523 مليوناً خلال الربع الثاني، في حين انخفضت مبيعات التصدير من 2.734 مليون طن إلى 2.254 مليون طن.

وجاءت أسعار بعض المواد الإنشائية في شهر سبتمبر على النحو التالى:
1- الخرسانة الجاهزة للمتر المربع 206,85
2- الحديد للطن 3620 ريال
3- الأسمنت 13,87
4- الكيابل للمتر 45,86
5- الأخشاب للمتر المكعب 3274,53

وتوقع تقرير حديث لـ"الجزيرة كابيتال" أن يحقق قطاع الإسمنت السعودي نمواً سنوياً في مبيعات الإسمنت في مقابل انخفاض المبيعات على المستوى الربعي بين الربعين الأول والثاني من العام الحالي مع تضاعف مبيعات التصدير السنوية.

وكشفت البيانات أن النمو السنوي للمبيعات المحلية والذي يشكل 83% من مبيعات الإسمنت بلغ 22.7% مرتفعاً من 9.393 ملايين طن إلى 11.523، في حين ارتفعت مبيعات التصدير 124.3% مرتفعة من 1.005 مليون طن إلى 2.254 مليون طن، ليبلغ مجموع الزيادة الإجمالية 3.379 ملايين بنسبة 32.5% ؛ حيث بلغ حجم المبيعات الإجمالية خلال الربع الثاني من العام الحالي 13.777 مليون طن مقارنة بحوالي 10.398 ملايين في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الإسمنت خلال الربع الثاني من العام الحالي 2.353.4 مليار ريال مرتفعة بنسبة 17% عن ذات الفترة من العام الماضي الذي سجلت فيه 2.011.7 مليار ريال وبإضافة 341.7 مليون ريال، في مقابل زيادة في صافي الأرباح بلغت 15.5% والتي ارتفعت من 557.1 مليون ريال إلى 643.3 مليون وبزيادة إجمالية بلغت 86.2 مليون ريال.

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201,250 سيارة ..

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