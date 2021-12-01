"التحالف": تدمير 16 آلية ومنظومتي دفاع جوي للحوثيين والقضاء على 120 عنصرًا
بعد تنفيذ 23 استهدافًا في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 23 استهدافًا ضد المليشيا الحوثية في مأرب، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 16 آلية عسكرية ومنظومتين للدفاع الجوي للمليشيا.
وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب قضت على ما يزيد على 120 عنصرًا من المليشيا.
"التحالف": تدمير 16 آلية ومنظومتي دفاع جوي للحوثيين والقضاء على 120 عنصرًا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-01
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 23 استهدافًا ضد المليشيا الحوثية في مأرب، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 16 آلية عسكرية ومنظومتين للدفاع الجوي للمليشيا.
وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب قضت على ما يزيد على 120 عنصرًا من المليشيا.
01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
04:07 PM
اخر تعديل
01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
08:27 PM
"التحالف": تدمير 16 آلية ومنظومتي دفاع جوي للحوثيين والقضاء على 120 عنصرًا
بعد تنفيذ 23 استهدافًا في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 23 استهدافًا ضد المليشيا الحوثية في مأرب، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 16 آلية عسكرية ومنظومتين للدفاع الجوي للمليشيا.
وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب قضت على ما يزيد على 120 عنصرًا من المليشيا.