"التحالف": تدمير 16 آلية ومنظومتي دفاع جوي للحوثيين والقضاء على 120 عنصرًا

بعد تنفيذ 23 استهدافًا في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية

‬أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 23 استهدافًا ضد المليشيا الحوثية في مأرب، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 16 آلية عسكرية ومنظومتين للدفاع الجوي للمليشيا.

وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب قضت على ما يزيد على 120 عنصرًا من المليشيا.