ألمانيا: 4721 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا

العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9604

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 4721 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 319381.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9604 حالات وفاة بعد تسجيل 15 حالة جديدة، فضلاً عن تعافي أكثر من 273 ألف مريض.