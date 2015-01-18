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"البلدية والإسكان" تعلن بدء تطبيق "لائحة الجزاءات المحدثة"

في إطار الجهود المستمرة لرفع معدلات الامتثال في المدن السعودية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدء تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة، التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات، والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن، وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي؛ وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع معدلات الامتثال في المدن السعودية؛ بما ينعكس على جودة الخدمات المقدَّمة لسكان المدن وزائريها.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن اللائحة المحدثة شملت تعديل (9) مجموعات للمخالفات، من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، ومخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل التحديثات من خلال زيارة الرابط https://bit.ly/3DCU7Qh .

وأضافت بأن ما يعادل 43% من مجموع المخالفات يتم وقف تطبيق الجزاء بحقها، والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى قبل إيقاع الجزاء؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات، مع مراعاتها لاقتصاديات المدن من خلال تصنيف المخالفات إلى خمس فئات، جمعت الأمانات الخمس الكبرى في التصنيف الأول، وبقية الأمانات في التصنيف الثاني، والبلديات على ثلاثة تصنيفات.

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منحت المحال والمنشآت المشمولة باللائحة مدة تتراوح بين (90 و180) يومًا لتصحيح أوضاعها، مع تأكيدها أن ارتفاع نسبة المخالفات التي يُكتفى فيها بالتنبيه دون تطبيق الغرامة عند ارتكاب المخالفة في المرة الأولى سيعزز من مستوى الوعي بالالتزام بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية.

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"البلدية والإسكان" تعلن بدء تطبيق "لائحة الجزاءات المحدثة"
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدء تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة، التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات، والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن، وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي؛ وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع معدلات الامتثال في المدن السعودية؛ بما ينعكس على جودة الخدمات المقدَّمة لسكان المدن وزائريها.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن اللائحة المحدثة شملت تعديل (9) مجموعات للمخالفات، من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، ومخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل التحديثات من خلال زيارة الرابط https://bit.ly/3DCU7Qh .

وأضافت بأن ما يعادل 43% من مجموع المخالفات يتم وقف تطبيق الجزاء بحقها، والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى قبل إيقاع الجزاء؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات، مع مراعاتها لاقتصاديات المدن من خلال تصنيف المخالفات إلى خمس فئات، جمعت الأمانات الخمس الكبرى في التصنيف الأول، وبقية الأمانات في التصنيف الثاني، والبلديات على ثلاثة تصنيفات.

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منحت المحال والمنشآت المشمولة باللائحة مدة تتراوح بين (90 و180) يومًا لتصحيح أوضاعها، مع تأكيدها أن ارتفاع نسبة المخالفات التي يُكتفى فيها بالتنبيه دون تطبيق الغرامة عند ارتكاب المخالفة في المرة الأولى سيعزز من مستوى الوعي بالالتزام بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
08:11 PM

"البلدية والإسكان" تعلن بدء تطبيق "لائحة الجزاءات المحدثة"

في إطار الجهود المستمرة لرفع معدلات الامتثال في المدن السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدء تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة، التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات، والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن، وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي؛ وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع معدلات الامتثال في المدن السعودية؛ بما ينعكس على جودة الخدمات المقدَّمة لسكان المدن وزائريها.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن اللائحة المحدثة شملت تعديل (9) مجموعات للمخالفات، من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، ومخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل التحديثات من خلال زيارة الرابط https://bit.ly/3DCU7Qh .

وأضافت بأن ما يعادل 43% من مجموع المخالفات يتم وقف تطبيق الجزاء بحقها، والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى قبل إيقاع الجزاء؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات، مع مراعاتها لاقتصاديات المدن من خلال تصنيف المخالفات إلى خمس فئات، جمعت الأمانات الخمس الكبرى في التصنيف الأول، وبقية الأمانات في التصنيف الثاني، والبلديات على ثلاثة تصنيفات.

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منحت المحال والمنشآت المشمولة باللائحة مدة تتراوح بين (90 و180) يومًا لتصحيح أوضاعها، مع تأكيدها أن ارتفاع نسبة المخالفات التي يُكتفى فيها بالتنبيه دون تطبيق الغرامة عند ارتكاب المخالفة في المرة الأولى سيعزز من مستوى الوعي بالالتزام بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية.

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