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اتحاد الطائرة.. السماح بتسجيل اللاعبين الأجانب

للموسم الرياضي الجديد 2020-2021

أكد الدكتور إبراهيم البابطين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة؛ أن موعد فتح التسجيل لانتقالات اللاعبين الأجانب للموسم الرياضي الجديد 2020 – 2021 بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة؛ سيكون اعتبارًا من بداية أغسطس المقبل.


وأضاف البابطين: نظرًا للظروف والإجراءات الراهنة الخاصة بجائحة كورونا، قرّر الاتحاد السعودي لكرة الطائرة في حالة تسجيل الأندية لاعبين أجانب جددًا للموسم الجديد 2020 – 2021 يمكن للأندية الاستفادة من اللاعبين الأجانب في تكملة المباريات والمسابقات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي 2019 – 2020، واستمرار اللعب مع الأندية في مسابقات الموسم الجديد، وعلى الأندية الراغبة في تسجيل لاعبين جدد، مخاطبة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة، متمنياً للجميع التوفيق، طالبًا من الجميع خلال العودة تطبيق جميع الاحترازات والإجراءات الصحية المتبعة التي أكدت عليها وزارة الرياضة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد الطائرة.. السماح بتسجيل اللاعبين الأجانب
سبق

أكد الدكتور إبراهيم البابطين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة؛ أن موعد فتح التسجيل لانتقالات اللاعبين الأجانب للموسم الرياضي الجديد 2020 – 2021 بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة؛ سيكون اعتبارًا من بداية أغسطس المقبل.


وأضاف البابطين: نظرًا للظروف والإجراءات الراهنة الخاصة بجائحة كورونا، قرّر الاتحاد السعودي لكرة الطائرة في حالة تسجيل الأندية لاعبين أجانب جددًا للموسم الجديد 2020 – 2021 يمكن للأندية الاستفادة من اللاعبين الأجانب في تكملة المباريات والمسابقات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي 2019 – 2020، واستمرار اللعب مع الأندية في مسابقات الموسم الجديد، وعلى الأندية الراغبة في تسجيل لاعبين جدد، مخاطبة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة، متمنياً للجميع التوفيق، طالبًا من الجميع خلال العودة تطبيق جميع الاحترازات والإجراءات الصحية المتبعة التي أكدت عليها وزارة الرياضة.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
06:28 PM

اتحاد الطائرة.. السماح بتسجيل اللاعبين الأجانب

للموسم الرياضي الجديد 2020-2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الدكتور إبراهيم البابطين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة؛ أن موعد فتح التسجيل لانتقالات اللاعبين الأجانب للموسم الرياضي الجديد 2020 – 2021 بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة؛ سيكون اعتبارًا من بداية أغسطس المقبل.


وأضاف البابطين: نظرًا للظروف والإجراءات الراهنة الخاصة بجائحة كورونا، قرّر الاتحاد السعودي لكرة الطائرة في حالة تسجيل الأندية لاعبين أجانب جددًا للموسم الجديد 2020 – 2021 يمكن للأندية الاستفادة من اللاعبين الأجانب في تكملة المباريات والمسابقات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي 2019 – 2020، واستمرار اللعب مع الأندية في مسابقات الموسم الجديد، وعلى الأندية الراغبة في تسجيل لاعبين جدد، مخاطبة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة، متمنياً للجميع التوفيق، طالبًا من الجميع خلال العودة تطبيق جميع الاحترازات والإجراءات الصحية المتبعة التي أكدت عليها وزارة الرياضة.

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