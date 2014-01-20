السودان.. الشرطة تفرق مظاهرة في أم درمان

أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع قبل توجههم للبرلمان

نقلت "فرانس برس" عن شهود عيان، أن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين، اليوم (الأحد)، قبيل مسيرة مرتقبة نحو مبنى البرلمان في مدينة أم درمان.

وذكر الشهود أن متظاهرين تجمعوا في بعض أحياء أم درمان وهم يهتفون "حرية سلام عدالة"، قبل أن تطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع.

وأضافوا أن منظمي الاحتجاجات دعوا لمسيرات جديدة مناهضة للحكومة.

وتهز احتجاجات دامية السودان منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)، عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

وتفيد الأرقام الرسمية أن 26 شخصاً بينهم عنصرا أمن قتلوا، منذ بدء الحركة الاحتجاجية، لكن منظمة العفو الدولية أشارت الأسبوع الماضي إلى أن حصيلة القتلى بلغت أكثر من أربعين.