أعلنت دولة الإمارات عن تسجيل 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إجراء أكثر من 34 ألف فحص جديد، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة حتى يومنا هذا إلى 20,386 حالة. وقالت المتحدثة الرسمس لحكومة الإمارات آمنة الضحاك أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 6523 حالة بعد تماثل 511 للشفاء.

الإمارات تعلن عن تسجيل 725 إصابة جديدة بكورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-13 أعلنت دولة الإمارات عن تسجيل 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إجراء أكثر من 34 ألف فحص جديد، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة حتى يومنا هذا إلى 20,386 حالة.

وقالت المتحدثة الرسمس لحكومة الإمارات آمنة الضحاك أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 6523 حالة بعد تماثل 511 للشفاء.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 08:52 PM

الإمارات تعلن عن تسجيل 725 إصابة جديدة بكورونا آمنة الضحاك : حالات الشفاء في البلاد ارتفعت إلى 6523 حالة





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أعلنت دولة الإمارات عن تسجيل 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إجراء أكثر من 34 ألف فحص جديد، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة حتى يومنا هذا إلى 20,386 حالة.

وقالت المتحدثة الرسمس لحكومة الإمارات آمنة الضحاك أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 6523 حالة بعد تماثل 511 للشفاء.