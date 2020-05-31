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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق

الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية على نجران ومرتفعات الباحة وعسير وجازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: حائل، القصيم، مكة المكرّمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، في حين لاتزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية؛ تصحب برياح نشطة على مرتفعات: الباحة، عسير، جازان، ومنطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: حائل، القصيم، مكة المكرّمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، في حين لاتزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية؛ تصحب برياح نشطة على مرتفعات: الباحة، عسير، جازان، ومنطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
08:13 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق

الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية على نجران ومرتفعات الباحة وعسير وجازان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: حائل، القصيم، مكة المكرّمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، في حين لاتزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية؛ تصحب برياح نشطة على مرتفعات: الباحة، عسير، جازان، ومنطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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