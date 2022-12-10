5 مخرجات لتنفيذ مبادرات ملتقى مكة الثقافي 1439

استمرت ليومين تحت شعار "كيف نكون قدوة" بمشاركة 96 شخصاً

خلُصت ورشة "المبادرات التكاملية، صناعتها وتأثيرها" التي أقامتها أمانة ملتقى مكة الثقافي، ضمن ورش العمل للنسخة الثانية من الملتقى تحت شعار "كيف نكون قدوة"، بالخروج بخمسة مخرجات رئيسية تهدف لتطوير مبادرات الجهات وآليات تنفيذها.

وأوضحت الأمانة، أن عدد المبادرات النوعية المقدمة في جميع مجالات المبادرات التكاملية لملتقى مكة الثقافي 1439هـ، بلغ 302 مبادرة تقدم بها 96 مشاركًا ومشاركة في أعمال الورشة، التي استمرت ليومي الأحد والاثنين 8 – 9 / 3 / 1439هـ، بفندق الإنتركونتننتال بمحافظة جدة.

لقاء مفتوح لأمير المنطقة

ودُشنت الورشة مؤخرًا باللقاء المفتوح لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة ومجموعة من مثقفي المنطقة لتسليط الضوء على الملتقى في عامه الثاني تحت شعار "كيف نكون قدوة؟".

واستهل أمير منطقة مكة المكرمة اللقاء بعد شكر الله، ثم ولاة أمر هذه البلاد، بالثناء على الانعكاسات الإيجابية لملتقى مكة الثقافي في عامه الأول على كافة الأصعدة وتفاعل المجتمع، مشيرًا إلى تحقيقه انعكاسًا رائعًا فاق التوقعات، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه ما زال بالإمكان تقديم الأفضل.

6 مجالات حيوية

وكانت الورشة التي تعنى بـستة مجالات حيوية هي: الصحي والرياضي، والاجتماعي والأسري، والمجال القيمي والأخلاقي، والمجال العلمي والتقني، والمجال الثقافي والإعلامي، والمجال الاقتصادي والمال؛ حظيت بمشاركة 96 مختصاً ومفكرًا ومهتمًا في المجالات الستة، تم تقسيمهـم إلى ست مجموعات متخصصة، عقدت كل مجموعة جلساتها المجدولة بشكل منفصل على مدى يومين تناولت جوانب إثرائية وأطروحات للنقاش والتفكير ومتطلبات تستلزم العصف الذهني تمخض عنها ما يزيد عن 400 فكرة خلال الجلسات، فضلاً عن الـمقترحات المختلفة لتحقق جلسات الورشة الست مجتمعة ما يزيد على 302 مبادرة نوعية مقترحة دخلت مرحلة تصويت وترشيح بين أعضاء كل مجموعة على حدة، لـتقدم على طاولة الملتقى بالحفل الختامي ما مجموعه 36 مبادرة تكاملية رشحت وفقاً لـتحليل منطقي واستراتيجي مستفيض.

سمات النجاح

وأوضحت أمانة ملتقى مكة الثقافي، أن من أهم سمات نجاح ورشة صناعة المبادرات التكاملية قدرة كل مجموعة على الالتزام بتحقيق العدد المطلوب للمخرجات المنصوص عليها ضمن لائحة التنظيم، حيث خرج المشاركون بـ36 مبادرة، بواقع ست مبادرات تكاملية لكل مجموعة، إضافة إلى تصورها ودراسة تنفيذها وترجيح الجهات المنفذة لها، وكذلك ربطها بالجدول الزمني، إضافة إلى عرض المبادرات على اللجنة العلمية لاعتمادها.

وشهد الحفل عرض المبادرات التي قدمتها المجموعات الـست في مجالات الورشة، حيث كشفت تفاصيل الجلسات وصول المبادرات الأولية لبعض المجموعات إلى 100 مبادرة فيما تخطت أخرى الـ80 مبادرة قبيل الاستقرار على المبادرات الـست المختارة بشكل نهائي.

قضايا وظواهر اجتماعية

وناقشت الجلسات عددًا من القضايا والظواهر الاجتماعية في إطار المجالات المستهدفة بالورشة تتعلق بالطفل نحو تهذيبه وحمايته وتوعيته بحقوقه وواجباته، في حين ناقشت بعض الجلسات حقوق الجار وكيفية إعادة سكان الأحياء أنسجة مترابطة تكون مجتمعاً آمناً.

ولَم تغفل الجلسات خاصة في المجالات الثقافية والرياضية والصحية الاهتمام بالمتاحف وتكثيف الأنشطة الرياضية والاجتماعية لكبار السن، ونشر الثقافة الإسلامية في التعاملات الحياتية فيما يخص الحديث عن المجال القيمي والأخلاقي.

عرض المبادرات

قدمت ورشة المجال الأسري والاجتماعي مبادرات، أنا القدوة، وجيران، وشاب مسؤول، وطفولة آمنة، والمنصة الاجتماعية في المجال الاجتماعي والأسري، فيما قدمت في المجال الاقتصادي والمالي مبادرة مركز تطوير رأس المال البشري الاقتصادي والمالي "قدرات"، وتعزيز مكانة مكة المكرمة التجارية والاقتصادية، وتطوير آلية التصنيف وتقييم المنشآت القدوة "وسام القدوة".

وشملت مبادرات المجال الثقافي والإعلامي، أفلام قدوة، و1000 مكتبة ومكتبة، ومتحف قدوة، ومبدعون القدوة، وفعاليات سياحية حضارية، والمركز الثقافي، وفِي المجال العلمي والتقني، مبادرة بث مباشر 360 درجة للحرم المكي، وملتقى مكة الدولي للعلوم و التقنية، ومراكز الحلول الابتكارية في الأحياء، وإنشاء مكتبات الأحياء، والمنصة الرقمية للابتكار وريادة الأعمال، وحلول ابتكارية لمشكلات واقعية، وسحابة مكة التقنية.

وفِي المجال الصحي الرياضي تم تقديم تصميم أيقونة في نظام أبشر، تخص تسجيل مبادرات القدوة في محال الصحي الرياضي "قدوة"، وتصميم شخصية كرتونية وطنية تشخص القيم الصحية والرياضية للمجتمع السعودي "عزم"، ومجتمع نشيط يمارس الرياضة كنمط حياة صحية "مشينا"، وصناعة قدرات مؤثرة وموهوبة لتعزيز المجال الصحي والرياضي "أنت مؤثر"، وبناء مناهج تعليمية للقدوات الصحية والرياضية "أنتم صح"، ووسام مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، لأفضل فريق قدوة في المجالين الصحي والرياضي "وسام".

وفي مجال القيم والأخلاق، مبادرة من أجل الوطن، ولجان تطبيقات القيم في المنشآت، والهيئة الوطنية للاعتماد القيمي، وخلوق "لعبة إلكترونية"، وتطبيق كن قدوة، والقيم الأخلاقية الشهرية، صناعة النجوم، وأخيرًا المركز الوطني للقيم "المركز الوطني لبناء القدوة".

مخرجات الورشة

وأوضحت أمانة ملتقى مكة الثقافي، أن الورشة انتهت بـخمسة مخرجات رئيسية هي: تصور مكتوب لخطة تشغيلية للمبادرات، وقائمة مقترحة لشراكات مجتمعية لتنفيذها، إضافة إلى مؤشرات أداء تفصيلية لكل مبادرة، والاحتياجات العلمية لها، وتسكين المبادرات لدى الجهات المنفذة.

أرقام إحصائية

وكشفت الأرقام الإحصائية، أن الورشة استمرت ليومين، بواقع خمس ساعات يوميًا وبمجموع 10 ساعات لليومين، شارك خلالها 96 مشاركاً ومشاركة في ستة مجالات تكاملية، وتم تقديم 100 دليل مطبوع للمشاركين فيها، وتم رفع 100 استمارة رفع وتقييم المبادرات، إضافة إلى توزيع 100 استمارة تمرين، وتقديم ستة تطبيقات عملية في الورشة هي: تحليل سوات، استشراف المستقبل، شجرة القوة، عظمة السمكة الياباني، الاتجاه الرباعي، السيناريوهات