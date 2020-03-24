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مصادر "سبق": "شاهد" يرى هلال شعبان في تمير.. والغيم يمنع رؤيته في شقراء وسدير

دخول الشهر من عدمه منوط بقرار المحكمة العليا

علمت "سبق" من تمكُّن أحد المترائين في مرصد تمير شمال الرياض من رؤية هلال شعبان مغرب اليوم خلال دقائق معدودة، فيما لم يتمكن بقية المترائين من رؤيته في مراصد تمير وحوطة سدير وشقراء؛ وذلك بسبب كثافة الغيوم.

وكان عدد من الفلكيين قد أكدوا أن هلال شعبان سيمكث في الأفق بعد غروب الشمس ٦ دقائق وفق الحسابات الفلكية.

يُذكر أن ثبوت رؤية الهلال من عدمه متوقف على قرار المحكمة العليا التي بدورها تستقبل شهادات المترائين في جميع مناطق المملكة، وتتخذ القرار حيال تلك الشهادات بعد تثبُّتها من كل ما يرد إليها.

هلال شعبان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق": "شاهد" يرى هلال شعبان في تمير.. والغيم يمنع رؤيته في شقراء وسدير
سبق

علمت "سبق" من تمكُّن أحد المترائين في مرصد تمير شمال الرياض من رؤية هلال شعبان مغرب اليوم خلال دقائق معدودة، فيما لم يتمكن بقية المترائين من رؤيته في مراصد تمير وحوطة سدير وشقراء؛ وذلك بسبب كثافة الغيوم.

وكان عدد من الفلكيين قد أكدوا أن هلال شعبان سيمكث في الأفق بعد غروب الشمس ٦ دقائق وفق الحسابات الفلكية.

يُذكر أن ثبوت رؤية الهلال من عدمه متوقف على قرار المحكمة العليا التي بدورها تستقبل شهادات المترائين في جميع مناطق المملكة، وتتخذ القرار حيال تلك الشهادات بعد تثبُّتها من كل ما يرد إليها.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
08:52 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:20 PM

مصادر "سبق": "شاهد" يرى هلال شعبان في تمير.. والغيم يمنع رؤيته في شقراء وسدير

دخول الشهر من عدمه منوط بقرار المحكمة العليا

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
2
4,728

علمت "سبق" من تمكُّن أحد المترائين في مرصد تمير شمال الرياض من رؤية هلال شعبان مغرب اليوم خلال دقائق معدودة، فيما لم يتمكن بقية المترائين من رؤيته في مراصد تمير وحوطة سدير وشقراء؛ وذلك بسبب كثافة الغيوم.

وكان عدد من الفلكيين قد أكدوا أن هلال شعبان سيمكث في الأفق بعد غروب الشمس ٦ دقائق وفق الحسابات الفلكية.

يُذكر أن ثبوت رؤية الهلال من عدمه متوقف على قرار المحكمة العليا التي بدورها تستقبل شهادات المترائين في جميع مناطق المملكة، وتتخذ القرار حيال تلك الشهادات بعد تثبُّتها من كل ما يرد إليها.

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