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خلال أغسطس الماضي.. التمويل العقاري السكني ينمو 24%

مسجلاً 27 ألف عقد جديد.. وفق نشرة البنك المركزي "ساما"

‬ حققت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد قفزة نوعية كبيرة خلال شهر أغسطس 2021، مسجلةً 27،398 عقدًا تمويليًا جديدًا بنمو 24% مقارنة بشهر أغسطس 2020 والذي سجل 22،121 عقدًا، وذلك بحسب ما ذكرته نشرة البنك المركزي السعودي "ساما".

كما قفزت قيمة التمويل العقاري السكني خلال شهر أغسطس إلى أكثر من 13.3 مليار ريال بنمو 32%، بالمقارنة بشهر أغسطس 2020 الذي سجّل 10.1 مليارات ريال، وعلى أساس شهري، نما عدد العقود 47% فيما ارتفعت قيمة التمويل 55% مقارنة بشهر يوليو الماضي.

وسجّلت الأشهر الماضية من العام الجاري، من شهر يناير حتى شهر أغسطس 2021، 199،155 عقدًا مقدمة من جميع المصارف والشركات التمويلية، بقيمة 101 مليار ريال بنمو 10% في عدد العقود و21% في التمويل، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2020 التي سجلت 180،616عقدًا بقيمة تجاوزت 83.4 مليار ريال.

وبلغت نسبة التمويل المقدم من المصارف 97.5% من إجمالي التمويل العقاري السكني، فيما شكل تمويل الفلل السكنية لشهر أغسطس 78%من إجمالي التمويل محققاً قيمة 10.3 مليارات ريال، والشقق السكنية حوالي 18% بنحو 2.5 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 527 مليون ريال بنسبة 4% من التمويل لشهر أغسطس.

يُذكر أن العام الماضي 2020 سجّل نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود بما يتجاوز 295،590 عقدًا بقيمة 140،7 مليارًا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3،5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179،217 عقدًا بقيمة 79،1 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50،496 عقدًا بقيمة 29.5 مليارًا، وفي 2017 قرابة 30،833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22،259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليارًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال أغسطس الماضي.. التمويل العقاري السكني ينمو 24%
سبق

‬ حققت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد قفزة نوعية كبيرة خلال شهر أغسطس 2021، مسجلةً 27،398 عقدًا تمويليًا جديدًا بنمو 24% مقارنة بشهر أغسطس 2020 والذي سجل 22،121 عقدًا، وذلك بحسب ما ذكرته نشرة البنك المركزي السعودي "ساما".

كما قفزت قيمة التمويل العقاري السكني خلال شهر أغسطس إلى أكثر من 13.3 مليار ريال بنمو 32%، بالمقارنة بشهر أغسطس 2020 الذي سجّل 10.1 مليارات ريال، وعلى أساس شهري، نما عدد العقود 47% فيما ارتفعت قيمة التمويل 55% مقارنة بشهر يوليو الماضي.

وسجّلت الأشهر الماضية من العام الجاري، من شهر يناير حتى شهر أغسطس 2021، 199،155 عقدًا مقدمة من جميع المصارف والشركات التمويلية، بقيمة 101 مليار ريال بنمو 10% في عدد العقود و21% في التمويل، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2020 التي سجلت 180،616عقدًا بقيمة تجاوزت 83.4 مليار ريال.

وبلغت نسبة التمويل المقدم من المصارف 97.5% من إجمالي التمويل العقاري السكني، فيما شكل تمويل الفلل السكنية لشهر أغسطس 78%من إجمالي التمويل محققاً قيمة 10.3 مليارات ريال، والشقق السكنية حوالي 18% بنحو 2.5 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 527 مليون ريال بنسبة 4% من التمويل لشهر أغسطس.

يُذكر أن العام الماضي 2020 سجّل نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود بما يتجاوز 295،590 عقدًا بقيمة 140،7 مليارًا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3،5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179،217 عقدًا بقيمة 79،1 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50،496 عقدًا بقيمة 29.5 مليارًا، وفي 2017 قرابة 30،833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22،259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليارًا.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
05:21 PM

خلال أغسطس الماضي.. التمويل العقاري السكني ينمو 24%

مسجلاً 27 ألف عقد جديد.. وفق نشرة البنك المركزي "ساما"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ حققت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد قفزة نوعية كبيرة خلال شهر أغسطس 2021، مسجلةً 27،398 عقدًا تمويليًا جديدًا بنمو 24% مقارنة بشهر أغسطس 2020 والذي سجل 22،121 عقدًا، وذلك بحسب ما ذكرته نشرة البنك المركزي السعودي "ساما".

كما قفزت قيمة التمويل العقاري السكني خلال شهر أغسطس إلى أكثر من 13.3 مليار ريال بنمو 32%، بالمقارنة بشهر أغسطس 2020 الذي سجّل 10.1 مليارات ريال، وعلى أساس شهري، نما عدد العقود 47% فيما ارتفعت قيمة التمويل 55% مقارنة بشهر يوليو الماضي.

وسجّلت الأشهر الماضية من العام الجاري، من شهر يناير حتى شهر أغسطس 2021، 199،155 عقدًا مقدمة من جميع المصارف والشركات التمويلية، بقيمة 101 مليار ريال بنمو 10% في عدد العقود و21% في التمويل، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2020 التي سجلت 180،616عقدًا بقيمة تجاوزت 83.4 مليار ريال.

وبلغت نسبة التمويل المقدم من المصارف 97.5% من إجمالي التمويل العقاري السكني، فيما شكل تمويل الفلل السكنية لشهر أغسطس 78%من إجمالي التمويل محققاً قيمة 10.3 مليارات ريال، والشقق السكنية حوالي 18% بنحو 2.5 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 527 مليون ريال بنسبة 4% من التمويل لشهر أغسطس.

يُذكر أن العام الماضي 2020 سجّل نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود بما يتجاوز 295،590 عقدًا بقيمة 140،7 مليارًا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3،5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179،217 عقدًا بقيمة 79،1 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50،496 عقدًا بقيمة 29.5 مليارًا، وفي 2017 قرابة 30،833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22،259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليارًا.

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