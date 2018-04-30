موظفو المخواة يتذمرون من عدم إيداع مرتباتهم

مسؤول بالبلدية: تودع الأربعاء القادم

تذمر عددٌ من موظفي بلدية محافظة المخواة، من عدم إيداع مرتبات جميع موظفي البلدية حتى الآن، رغم مرور خمسة أيام على تسلّم موظفي الدولة مرتباتهم، وخصوصًا مع رد أحد مسؤولي قسم الرواتب بالبلدية على تساؤلات الموظفين "تسلّفوا حتى إيداع المرتبات الثلاثاء وربما الأربعاء".

وقال الموظفون: "عدد موظفي البلدية أكثر من مائة موظف، جميعهم لم يتسلموا المرتبات حتى الآن، وكأنها من فضول الأموال، بينما هي مصدر الدخل الوحيد لأغلبنا والتي أوقعتنا في حرج كبير، خصوصًا مع التزاماتنا الأسرية والاجتماعية والبنكية.

وأضافوا: الكثير مقترض من البنوك وبالتالي حسابه الآن سالب لدى المصرف، قائلين: "ليست هذه المرة الأولى التي يحصل فيها تأخير أو خطأ"

وطالبوا بإيداع مرتباتهم في أسرع وقت، وفتح تحقيق عن أسباب التأخير حتى لا يتكرر من جديد .