رصد ومتابعة.. تعرَّف على مزايا المنصة الوطنية للرصد السياحي

استعرضه مسؤولون خلال لقاء نظّمته لجنة السياحة بغرفة الرياض

استعرض مسؤولون بهيئة السياحة والتراث الوطني، مزايا المنصة الوطنية للرصد السياحي، وتحدث رئيس قسم التطبيقات الإلكترونية لإدارة التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالعزيز القاضي؛ خلال لقاء نظّمته لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض، عن مزايا المنصة وأهميتها، مشيراً إلى أن الهدف منها ضمان حق المستفيد وحمايته من التلاعب بأسعار منشآت الإيواء، وأضاف: إنها تأتي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتطوير واستخدام التقنية لتسهيل الأعمال وتوفير المعلومات وتحقيق الأهداف الإستراتيجية من تنوع وزيادة للاقتصاد.

وتابع: إن المنصة الإلكترونية الموحدة لرصد منشآت الإيواء السياحي بالمملكة ستسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للرؤية، مبيناً أنه تم اعتماد المنصة الوطنية لتشمل منشآت الإيواء بجميع تصنيفاتها كافة.

أوضح القاضي؛ أن منصة الرصد السياحي تعمل على حصر البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالمنشآت السياحية وتوفير رصد شامل وتلقائي للبيانات، يسمح بالحصول على بيانات دقيقة وفورية لتنظيم ومتابعة قطاع الإيواء ورفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة لضيوف المملكة.

وبيّن رئيس قسم التطبيقات الإلكترونية لإدارة التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن المنصة تهدف إلى ضمان حق المستفيد وحمايته من التلاعب بأسعار منشآت الإيواء، وتقييم شامل ودقيق للحركة السياحية في المملكة من خلال منشآت الإيواء ومزودي خدمات إدارة موارد المنشأة، وكذلك رفع مستوى جودة خدمات الإيواء المقدمة لضيوف المملكة، وضمان تقديم خدمات للمستفيد بمستوى عالٍ من الجودة بما يتوافق مع القيمة المدفوعة للمنشأة، إضافةً إلى حصر البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالمنشآت السياحية.