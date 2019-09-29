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"وزير التجارة" ينتصر لـ"غرفة حائل" ويُعِّين الاحتياط

بعد استقالة بعض الأعضاء احتجاجاً على بعض القرارات

أصدر وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، قراراً بضم ثمانية أعضاء جُدد لمجلس الغرفة التجارية الصناعية في منطقة حائل، بعد استقالة بعض الأعضاء الشهر الماضي، احتجاجاً على بعض قرارات رئيس مجلس الإدارة دون أخذ آرائهم.

وضمت المقاعد الجديدة التي عيَنها "القصبي": عبدالعزيز خلف الزقدي، ومحمد صالح اللحيدان، وعادل عمر الجديعي، وفهد سعد العامر، وفارس سلامة السلامة، وعبدالهادي صغير الصغير، وعبدالرحمن مشعان العوفان، وأسماء بنت خلف الشمري، وهم من الاحتياط في نتائج انتخابات الدورة العاشرة لعضوية مجلس إدارة غرفة حائل، لفئة التجار، وفئة الصناع.

وكان الأعضاء من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل: فهد عبدالله الحمد، ونبيل المعجل، ومحمد إبراهيم الرخيص، وعايد عبدالله الدحيلان، وسالم بن علي السيف، وسالم بن محمد العميم، تقدموا في 27 أغسطس الماضي، باستقالتهم لوزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ احتجاجاً على بعض قرارات رئيس مجلس الإدارة دون أخذ آرائهم، وتذمُّرهم من عدم دعوتهم للاجتماعات الدورية بالغرفة، وكذلك تفرُّد الرئيس بالقرارات دون الرجوع لهم.

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"وزير التجارة" ينتصر لـ"غرفة حائل" ويُعِّين الاحتياط
سبق

أصدر وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، قراراً بضم ثمانية أعضاء جُدد لمجلس الغرفة التجارية الصناعية في منطقة حائل، بعد استقالة بعض الأعضاء الشهر الماضي، احتجاجاً على بعض قرارات رئيس مجلس الإدارة دون أخذ آرائهم.

وضمت المقاعد الجديدة التي عيَنها "القصبي": عبدالعزيز خلف الزقدي، ومحمد صالح اللحيدان، وعادل عمر الجديعي، وفهد سعد العامر، وفارس سلامة السلامة، وعبدالهادي صغير الصغير، وعبدالرحمن مشعان العوفان، وأسماء بنت خلف الشمري، وهم من الاحتياط في نتائج انتخابات الدورة العاشرة لعضوية مجلس إدارة غرفة حائل، لفئة التجار، وفئة الصناع.

وكان الأعضاء من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل: فهد عبدالله الحمد، ونبيل المعجل، ومحمد إبراهيم الرخيص، وعايد عبدالله الدحيلان، وسالم بن علي السيف، وسالم بن محمد العميم، تقدموا في 27 أغسطس الماضي، باستقالتهم لوزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ احتجاجاً على بعض قرارات رئيس مجلس الإدارة دون أخذ آرائهم، وتذمُّرهم من عدم دعوتهم للاجتماعات الدورية بالغرفة، وكذلك تفرُّد الرئيس بالقرارات دون الرجوع لهم.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
08:21 PM

"وزير التجارة" ينتصر لـ"غرفة حائل" ويُعِّين الاحتياط

بعد استقالة بعض الأعضاء احتجاجاً على بعض القرارات

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خالد السليمي - حائل
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أصدر وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، قراراً بضم ثمانية أعضاء جُدد لمجلس الغرفة التجارية الصناعية في منطقة حائل، بعد استقالة بعض الأعضاء الشهر الماضي، احتجاجاً على بعض قرارات رئيس مجلس الإدارة دون أخذ آرائهم.

وضمت المقاعد الجديدة التي عيَنها "القصبي": عبدالعزيز خلف الزقدي، ومحمد صالح اللحيدان، وعادل عمر الجديعي، وفهد سعد العامر، وفارس سلامة السلامة، وعبدالهادي صغير الصغير، وعبدالرحمن مشعان العوفان، وأسماء بنت خلف الشمري، وهم من الاحتياط في نتائج انتخابات الدورة العاشرة لعضوية مجلس إدارة غرفة حائل، لفئة التجار، وفئة الصناع.

وكان الأعضاء من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل: فهد عبدالله الحمد، ونبيل المعجل، ومحمد إبراهيم الرخيص، وعايد عبدالله الدحيلان، وسالم بن علي السيف، وسالم بن محمد العميم، تقدموا في 27 أغسطس الماضي، باستقالتهم لوزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ احتجاجاً على بعض قرارات رئيس مجلس الإدارة دون أخذ آرائهم، وتذمُّرهم من عدم دعوتهم للاجتماعات الدورية بالغرفة، وكذلك تفرُّد الرئيس بالقرارات دون الرجوع لهم.

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