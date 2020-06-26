النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موريتانيا: تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3739 حالة

أعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الموريتانية، محمد محمود ولد اعلي محمود، تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 3739 حالة مؤكدة.

وأفاد المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، بأنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر القيام بـ 2195 تحليلاً مخبرياً، مضيفاً أنه تم تسجيل 151 حالة شفاء، ليزداد العدد المتعافين من الوباء إلى 1225 حالة.

وأبلغ عن وفاة ثلاثة أشخاص جدد ليصبح عدد المتوفين 119 شخصاً، منذ ظهور هذا الوباء في البلاد.

موريتانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
موريتانيا: تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الموريتانية، محمد محمود ولد اعلي محمود، تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 3739 حالة مؤكدة.

وأفاد المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، بأنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر القيام بـ 2195 تحليلاً مخبرياً، مضيفاً أنه تم تسجيل 151 حالة شفاء، ليزداد العدد المتعافين من الوباء إلى 1225 حالة.

وأبلغ عن وفاة ثلاثة أشخاص جدد ليصبح عدد المتوفين 119 شخصاً، منذ ظهور هذا الوباء في البلاد.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
01:31 PM

موريتانيا: تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3739 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
76

أعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الموريتانية، محمد محمود ولد اعلي محمود، تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 3739 حالة مؤكدة.

وأفاد المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، بأنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر القيام بـ 2195 تحليلاً مخبرياً، مضيفاً أنه تم تسجيل 151 حالة شفاء، ليزداد العدد المتعافين من الوباء إلى 1225 حالة.

وأبلغ عن وفاة ثلاثة أشخاص جدد ليصبح عدد المتوفين 119 شخصاً، منذ ظهور هذا الوباء في البلاد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,405
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,375
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,229
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,564

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة