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وزير الخارجية يبحث تطورات الساحة السورية مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.


وتم خلال الاتصال بحث آخر التطورات على الساحة السورية، وجهود المنظمة الدولية حيالها.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يبحث تطورات الساحة السورية مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا
سبق

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.


وتم خلال الاتصال بحث آخر التطورات على الساحة السورية، وجهود المنظمة الدولية حيالها.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
01:58 AM
اخر تعديل
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
03:15 AM

وزير الخارجية يبحث تطورات الساحة السورية مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,722

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.


وتم خلال الاتصال بحث آخر التطورات على الساحة السورية، وجهود المنظمة الدولية حيالها.

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