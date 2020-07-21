النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نسبة التعافي بالسعودية تعدت الـ80 %.. "الصحة" تستعرض الوضع العالمي لـ"كورونا"

دعت للمشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) اليوم الثلاثاء الموافق 30 ذي القعدة 1441 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الوضع العالمي لفيروس كورونا، وإجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوص، ويجيب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

يُذكر أنه بحسب إعلان وزارة الصحة أمس الاثنين 20 يوليو 2020، فقد بلغت نسبة التعافي 80.23 ٪، ونسبة الوفيات 1٪؛ إذ بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) 253349 حالة، وزاد إجمالي عدد الحالات المتعافية إلى 203259 حالة -ولله الحمد-، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2523 حالة وفاة -رحمهم الله-.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس قد حذَّر في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي من مقر المنظمة بمدينة جنيف أمس من خطر تعرُّض نصف مليار شخص حول العالم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نسبة التعافي بالسعودية تعدت الـ80 %.. "الصحة" تستعرض الوضع العالمي لـ"كورونا"
سبق

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) اليوم الثلاثاء الموافق 30 ذي القعدة 1441 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الوضع العالمي لفيروس كورونا، وإجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوص، ويجيب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

يُذكر أنه بحسب إعلان وزارة الصحة أمس الاثنين 20 يوليو 2020، فقد بلغت نسبة التعافي 80.23 ٪، ونسبة الوفيات 1٪؛ إذ بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) 253349 حالة، وزاد إجمالي عدد الحالات المتعافية إلى 203259 حالة -ولله الحمد-، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2523 حالة وفاة -رحمهم الله-.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس قد حذَّر في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي من مقر المنظمة بمدينة جنيف أمس من خطر تعرُّض نصف مليار شخص حول العالم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
12:55 AM

نسبة التعافي بالسعودية تعدت الـ80 %.. "الصحة" تستعرض الوضع العالمي لـ"كورونا"

دعت للمشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,469

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) اليوم الثلاثاء الموافق 30 ذي القعدة 1441 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الوضع العالمي لفيروس كورونا، وإجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوص، ويجيب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

يُذكر أنه بحسب إعلان وزارة الصحة أمس الاثنين 20 يوليو 2020، فقد بلغت نسبة التعافي 80.23 ٪، ونسبة الوفيات 1٪؛ إذ بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) 253349 حالة، وزاد إجمالي عدد الحالات المتعافية إلى 203259 حالة -ولله الحمد-، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2523 حالة وفاة -رحمهم الله-.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس قد حذَّر في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي من مقر المنظمة بمدينة جنيف أمس من خطر تعرُّض نصف مليار شخص حول العالم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,919
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,412
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,039
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,182

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة