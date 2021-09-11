الجيش اليمني يقتل ويصيب حوثيين حاولوا التسلل إلى مواقعه غرب

تدمير مخزن أسلحة للميليشيا

قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (السبت)، بنيران الجيش الوطني اليمني غربي محافظة مأرب.

وبين "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استهدفت مجاميع من عناصر الميليشيا الحوثية كانت تحاول التسلل إلى مواقع في جبهات صرواح، والمشجح، الكسار؛ مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

وأضاف: مدفعية الجيش الوطني، دمّرت مخزن أسلحة تابعة للميليشيا الحوثية، غرب المحافظة ذاتها، واستهدفت تعزيزات الميليشيا القادمة إلى ذات الجبهات.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت خلال الساعات الماضية، عدة غارات جوية استهدفت بها تعزيزات وتجمعات الميليشيا في محيط المحافظة، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.