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وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني

بَحَثا العلاقات بين البلدين الصديقين

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وشهد الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وشهد الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
01:35 PM

وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني

بَحَثا العلاقات بين البلدين الصديقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وشهد الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.

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