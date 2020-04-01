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"سننقذ أنفسنا".. إيطاليون يُحرقون علم الاتحاد الأوروبي بسبب "كورونا"

تعبيرًا عن السخط عن تقاعسه في المساعدة في مواجهة الفيروس القاتل

تعبيرًا عن الغضب من عدم تقديم الاتحاد الأوروبي يد المساعدة لإيطاليا، خلال أزمتهم المأساوية مع فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص بالبلاد؛ قام عدد من الإيطاليين بحرق علم الاتحاد.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر أشخاصًا بصدد حرق العلم مع تشغيل النشيد الوطني الإيطالي؛ معبّرين عن استيائهم من موقف الاتحاد الأوروبي وتقاعسه عن مساعدتهم وإنقاذهم من الأزمة.

وبحسب "روسيا اليوم"، أرفق الإيطاليون الفيديوهات بوسم #CiSalviamoDaSoli الذي يعني "نحن سننقذ أنفسنا".

وفي أحد الفيديوهات، ظهر ناشط إيطالي وهو يقوم بإنزال عَلَم الاتحاد الأوروبي، ويرفع مكانه علم روسيا، بسبب المساعدات التي قدّمتها لإيطاليا من أجل محاربة تفشى كورونا.

وتعتبر إيطاليا من أكثر دول العالم تضررًا بفيروس كورونا؛ حيث يتصدر عدد الوفيات المرتبة الأولى عالميًّا، بفارق كبير عن الصين، مركز تفشي الوباء.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 837 وفاة و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 12428 وعدد الإصابات إلى 105792.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"سننقذ أنفسنا".. إيطاليون يُحرقون علم الاتحاد الأوروبي بسبب "كورونا"
سبق

تعبيرًا عن الغضب من عدم تقديم الاتحاد الأوروبي يد المساعدة لإيطاليا، خلال أزمتهم المأساوية مع فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص بالبلاد؛ قام عدد من الإيطاليين بحرق علم الاتحاد.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر أشخاصًا بصدد حرق العلم مع تشغيل النشيد الوطني الإيطالي؛ معبّرين عن استيائهم من موقف الاتحاد الأوروبي وتقاعسه عن مساعدتهم وإنقاذهم من الأزمة.

وبحسب "روسيا اليوم"، أرفق الإيطاليون الفيديوهات بوسم #CiSalviamoDaSoli الذي يعني "نحن سننقذ أنفسنا".

وفي أحد الفيديوهات، ظهر ناشط إيطالي وهو يقوم بإنزال عَلَم الاتحاد الأوروبي، ويرفع مكانه علم روسيا، بسبب المساعدات التي قدّمتها لإيطاليا من أجل محاربة تفشى كورونا.

وتعتبر إيطاليا من أكثر دول العالم تضررًا بفيروس كورونا؛ حيث يتصدر عدد الوفيات المرتبة الأولى عالميًّا، بفارق كبير عن الصين، مركز تفشي الوباء.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 837 وفاة و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 12428 وعدد الإصابات إلى 105792.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
01:16 PM

"سننقذ أنفسنا".. إيطاليون يُحرقون علم الاتحاد الأوروبي بسبب "كورونا"

تعبيرًا عن السخط عن تقاعسه في المساعدة في مواجهة الفيروس القاتل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعبيرًا عن الغضب من عدم تقديم الاتحاد الأوروبي يد المساعدة لإيطاليا، خلال أزمتهم المأساوية مع فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص بالبلاد؛ قام عدد من الإيطاليين بحرق علم الاتحاد.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر أشخاصًا بصدد حرق العلم مع تشغيل النشيد الوطني الإيطالي؛ معبّرين عن استيائهم من موقف الاتحاد الأوروبي وتقاعسه عن مساعدتهم وإنقاذهم من الأزمة.

وبحسب "روسيا اليوم"، أرفق الإيطاليون الفيديوهات بوسم #CiSalviamoDaSoli الذي يعني "نحن سننقذ أنفسنا".

وفي أحد الفيديوهات، ظهر ناشط إيطالي وهو يقوم بإنزال عَلَم الاتحاد الأوروبي، ويرفع مكانه علم روسيا، بسبب المساعدات التي قدّمتها لإيطاليا من أجل محاربة تفشى كورونا.

وتعتبر إيطاليا من أكثر دول العالم تضررًا بفيروس كورونا؛ حيث يتصدر عدد الوفيات المرتبة الأولى عالميًّا، بفارق كبير عن الصين، مركز تفشي الوباء.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 837 وفاة و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 12428 وعدد الإصابات إلى 105792.

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