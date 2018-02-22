"البرقاوي" يزور "حركية".. والجمعية تمنحه لقب "سفير"

أثنى على خدماتها وأشاد بجهود منسوبيها في خدمة ذوي الإعاقة

منح مدير عام جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" محمد الحمالي، وسام سفير "حركية" للزميل عبدالله البرقاوي نائب رئيس تحرير "سبق"؛ وذلك بمقر الجمعية؛ نظير جهوده وتعاونه مع الجمعية.

وأعرب "البرقاوي" عن شكره وتقديره لإدارة "حركية" على هذه الثقة؛ مبدياً استعداده للمساهمة والمشاركة في الدعم الإعلامي للجمعية.

وكان "البرقاوي" قد زار مقر الجمعية بالرياض، أمس، والتقى مديرها العام المهندس محمد الحمالي، الذي قدّم شرحاً عن دور الجمعية وأهدافها بحضور مسؤولي العلاقات والإعلام وعدد من منسوبي الجمعية.

اطلع "البرقاوي" خلال الزيارة على الخدمات التي تقدّمها "حركية" لذوي الإعاقة، والإنجازات التي حقّقتها خلال الفترة الماضية، ومشاريعها المستقبلية الهادفة لتقديم الخدمات والتسهيلات والدعم لذوي الإعاقة.

وقد أثنى "البرقاوي" على دور الجمعية؛ مشيداً بالجهود التي تبذلها والخدمات التي تقدّمها لذوي الإعاقة.