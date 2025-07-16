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"خلي طابعك طابعنا.. البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين

يسلط الضوء على مكانة المملكة الإقليمية والدولية وإرثها الحضاري والثقافي

أطلق البريد السعودي بالتعاون مع مجموعة العشرين (G20) مسابقة "خلي طابعك طابعنا"، لتحفيز المبدعين من الفنانين والتشكيليين على تصميم طوابع بريدية بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين (G20)؛ حيث بدأت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في 1 ديسمبر 2019م، وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م، وستُعقد قمة القادة يومي 21- 22 نوفمبر 2020م في الرياض.

ويهدف البريد السعودي من هذه المسابقة إلى تسليط الضوء عبر طوابع بريدية على مكانة المملكة الإقليمية والدولية وما تملكه من إرث حضاري وثقافي كبير، كما يعبّر عن أهمية استضافة المملكة قمة مجموعة العشرين؛ حيث تتمحور موضوعات المسابقة حول 4 محاور هي: تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، والفخر السعودي.

يُذكر أن المسابقة تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 15/ 7/ 2020م حتى يوم الخميس الموافق 6/ 8/ 2020م، كما حدد البريد السعودي شروطًا خاصة بهذه المسابقة تُوَضّح عناصر التصميم والمواصفات الفنية المطلوبة، وكيفية إرسال التصاميم على البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة SP_G20Stamp@sp.com.sa؛ فيما سيحصل الفائزون الأربعة على جوائز إجمالية بقيمة 40 ألف ريال سعودي، وسيحصل كل فائز على جائزة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي.

البريد السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خلي طابعك طابعنا.. البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين
سبق

أطلق البريد السعودي بالتعاون مع مجموعة العشرين (G20) مسابقة "خلي طابعك طابعنا"، لتحفيز المبدعين من الفنانين والتشكيليين على تصميم طوابع بريدية بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين (G20)؛ حيث بدأت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في 1 ديسمبر 2019م، وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م، وستُعقد قمة القادة يومي 21- 22 نوفمبر 2020م في الرياض.

ويهدف البريد السعودي من هذه المسابقة إلى تسليط الضوء عبر طوابع بريدية على مكانة المملكة الإقليمية والدولية وما تملكه من إرث حضاري وثقافي كبير، كما يعبّر عن أهمية استضافة المملكة قمة مجموعة العشرين؛ حيث تتمحور موضوعات المسابقة حول 4 محاور هي: تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، والفخر السعودي.

يُذكر أن المسابقة تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 15/ 7/ 2020م حتى يوم الخميس الموافق 6/ 8/ 2020م، كما حدد البريد السعودي شروطًا خاصة بهذه المسابقة تُوَضّح عناصر التصميم والمواصفات الفنية المطلوبة، وكيفية إرسال التصاميم على البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة SP_G20Stamp@sp.com.sa؛ فيما سيحصل الفائزون الأربعة على جوائز إجمالية بقيمة 40 ألف ريال سعودي، وسيحصل كل فائز على جائزة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
09:03 AM

"خلي طابعك طابعنا.. البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين

يسلط الضوء على مكانة المملكة الإقليمية والدولية وإرثها الحضاري والثقافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق البريد السعودي بالتعاون مع مجموعة العشرين (G20) مسابقة "خلي طابعك طابعنا"، لتحفيز المبدعين من الفنانين والتشكيليين على تصميم طوابع بريدية بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين (G20)؛ حيث بدأت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في 1 ديسمبر 2019م، وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م، وستُعقد قمة القادة يومي 21- 22 نوفمبر 2020م في الرياض.

ويهدف البريد السعودي من هذه المسابقة إلى تسليط الضوء عبر طوابع بريدية على مكانة المملكة الإقليمية والدولية وما تملكه من إرث حضاري وثقافي كبير، كما يعبّر عن أهمية استضافة المملكة قمة مجموعة العشرين؛ حيث تتمحور موضوعات المسابقة حول 4 محاور هي: تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، والفخر السعودي.

يُذكر أن المسابقة تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 15/ 7/ 2020م حتى يوم الخميس الموافق 6/ 8/ 2020م، كما حدد البريد السعودي شروطًا خاصة بهذه المسابقة تُوَضّح عناصر التصميم والمواصفات الفنية المطلوبة، وكيفية إرسال التصاميم على البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة SP_G20Stamp@sp.com.sa؛ فيما سيحصل الفائزون الأربعة على جوائز إجمالية بقيمة 40 ألف ريال سعودي، وسيحصل كل فائز على جائزة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي.

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